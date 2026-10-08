Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Τουλάχιστον δύο νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας

Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και δέκα ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταώροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, ενώ άλλα 2 άτομα αναζητούνται.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ άρχισαν δικαστική και διοικητική έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τρεις κάτω όροφοι της πολυκατοικίας κατέρρευσαν περίπου στις 05:40, στην οδό Ντογού της συνοικίας Τζεβιζλί, για αδιευκρίνιστη αιτία. Οι ένοικοι των επάνω ορόφων απομακρύνθηκαν. Μεταξύ των πρώτων 5 διασωθέντων βρίσκονταν δύο παιδιά.

Ο κίνδυνος νέας κατάρρευσης δυσχεραίνει τις προσπάθειες εντοπισμού εγκλωβισμένων. Τα συνεργεία εισέρχονται ελεγχόμενα στο κτίριο, χρησιμοποιώντας και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Οι αρχές απομάκρυναν κατοίκους από γειτονικά κτίρια που κρίθηκαν επικίνδυνα. Ο νομάρχης της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ ανέφερε ότι η πολυκατοικία κατασκευάστηκε το 1987 και ότι οι ένοικοί της θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο με μέριμνα της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD).

Σε προηγούμενη ενημέρωση για τους τραυματίες που είχαν ήδη διασωθεί, δήλωσε: «Κανείς δεν διατρέχει κίνδυνο».

Έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες

Η αρμόδια εισαγγελία Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα. Παράλληλα δύο διοικητικοί επιθεωρητές εξετάζουν πιθανές παραλείψεις δημοσίων λειτουργών στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τις μετατροπές του κτιρίου, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εσωτερικών.

Η κατάρρευση των τριών ορόφων της επταώροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε επανέφερε στο προσκήνιο την ασφάλεια των κατασκευών στην πόλη. Συνολικά 1.238 κτίρια στην Κωνσταντινούπολη κινδυνεύουν να καταρρεύσουν ακόμη και χωρίς σεισμό, σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου Κωνσταντινούπολης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έλεγχοι του δήμου καταγράφουν εκτεταμένα προβλήματα στα πιο παλιά κτίρια. Από τις κατασκευές πριν από το 1999 που ελέγχθηκαν, 18.800 κατατάχθηκαν στις κατηγορίες υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου.

Οι έλεγχοι παρέχουν μια πρώτη εκτίμηση της σεισμικής ασφάλειας, εξετάζοντας τα υλικά και τη συμμόρφωση της κατασκευής με το σχέδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά πρώτον, ελέγχεται εάν ο χάλυβας, το σκυρόδεμα, η ποιότητα και η κατασκευή του κτιρίου συμμορφώνονται με το σχέδιο. Χρησιμοποιείται επίσης λογισμικό για να αξιολογηθεί η αντισεισμική του ασφάλεια. Ο έλεγχος δεν συνιστά από μόνος του νομικά δεσμευτικό χαρακτηρισμό επικινδυνότητας, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε λεπτομερέστερη διερεύνηση.