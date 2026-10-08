Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε κτίριο – Τρεις τραυματίες (βίντεο)

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πυροσβέστες, ομάδες της AFAD, της UMKE και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στα σημεία όπου κατέρρευσαν τα χαμηλότερα επίπεδα του κτηρίου.

Οι κάτοικοι που βρίσκονταν στους επάνω ορόφους, οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν από την κατάρρευση, απομακρύνθηκαν από το κτήριο για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με μέσα της Τουρκίας, ήταν παράνομοι οι δυο τελευταίοι όροφοι του 7ώροφου κτιρίου που κατέρρευσε στη Μάλτεπε, ήταν παράνομοι.