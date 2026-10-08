Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε κτίριο – Τρεις τραυματίες (βίντεο)
Αναφορές και για άλλους εγκλωβισμένους
Μερική κατάρρευση κτηρίου σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στη συνοικία Τσεβιζλί, στην περιοχή Μάλτεπε.
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης, ενώ από τα συντρίμμια του κτηρίου έχουν ανασυρθεί τρεις τραυματίες ενώ υπάρχουν αναφορές και για άλλα εγκλωβισμένα άτομα.
Maltepe’de enkaz altında kalanlar ve yana yatmış binanın altında çalışan kurtarma ekiplerimiz için dua ediyoruz. Belediye Başkanı’nın açıklamasına göre binanın üç katı kaçak. (Umarım imar barışı gibi bir garabetten faydalanan yapı değildi) İstanbul’da benzer yapıdan yüzlerce var. Kaçak katlı binaların yenilenmesi malikin iradesine bırakılamaz. Devleti yönetenler nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzun farkına varsın.— Emine Küçükali (@EmineKucukali) October 8, 2026
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πυροσβέστες, ομάδες της AFAD, της UMKE και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στα σημεία όπου κατέρρευσαν τα χαμηλότερα επίπεδα του κτηρίου.
🔴#SONDAKİKA | Maltepe’de çöken bina havadan görüntülendi https://t.co/HgzuczYugR— Sözcü (@gazetesozcu) October 8, 2026
Οι κάτοικοι που βρίσκονταν στους επάνω ορόφους, οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν από την κατάρρευση, απομακρύνθηκαν από το κτήριο για λόγους ασφαλείας.
Σύμφωνα με μέσα της Τουρκίας, ήταν παράνομοι οι δυο τελευταίοι όροφοι του 7ώροφου κτιρίου που κατέρρευσε στη Μάλτεπε, ήταν παράνομοι.
πηγή στην Google
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