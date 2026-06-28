Λούκας Τρέχο: Τραγωδία για το πρώην παίκτη του Ατρομήτου – Νεκρή η οικογένεια του στα χαλάσματα της Λα Γκουάιρα

Ο πρώην παίκτης του Ατρομήτου, Λούκας Τρέχο ζει την απόλυτη τραγωδία καθώς γνωστοποιήθηκε πως η οικογένεια του ανασύρθηκε νεκρή από τα χαλάσματα της Λα Γκουάιρα στην Βενεζουέλα.

Η είδηση του θανάτου της οικογένειας του Τρέχο έχει συγκλονίσει τον ποδοσφαιρικό κόσμο με ομάδες και ποδοσφαιριστές να εκφράζουν δημόσια τα συλλυπητήρια και την συμπαράστασή τους στον Αργεντινό

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O ίδιος ο Λούκας Τρέχο όταν έγινε ο σεισμός είχε γράψει ένα μήνυμα που έδειχνε την αγωνία του στα social media. «Το κτίριό μας στην Πλάγια Γκράντε κατέρρευσε. Δεν ξέρω τίποτα για την οικογένειά μου. DOLOR ABSOLUTO PARA LUCAS TREJO 💔🇦🇷🇻🇪



Una tragedia que conmueve al mundo del fútbol.



Tras 74 horas de intensa búsqueda, con el trabajo de rescatistas y voluntarios, fueron encontrados sin vida la esposa y los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo en La Guaira, luego del… pic.twitter.com/HTrJBAegU5— Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 28, 2026

Παρακαλώ προσευχηθείτε γι’ αυτούς και κοινοποιήστε αυτό το μήνυμα σε περίπτωση που κάποιος τους είδε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν εκεί. Παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένειά μου», είχε αναφέρει.

Μετά τον διπλό σεισμό στην Βενεζουέλα η χώρα βιώνει μία τραγωδία βιβλικών διαστάσεων με τις έρευνες στην πόλη Λα Γκουάιρα να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό καθώς οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για βρουν επιζώντες μέσα στα χαλάσματα .

Αυτή την στιγμή, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και 3.238 έχουν τραυματιστεί συνολικά στη Βενεζουέλα. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων από τον διπλό σεισμό θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 55.000 ανθρώπων.