Τραγωδία στην Ελβετία: Έκρηξη στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά – Τουλάχιστον 10 νεκροί, πολλοί τραυματίες (βίντεο)

Έκρηξη σημειώθηκε σε μπαρ στοΚραν – Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 10 νεκροί και πολλοί τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

“Σημειώθηκε έκρηξη άγνωστης αιτίας“, δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. “Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί“, πρόσθεσε.

Το Sky News, επικαλούμενο πηγές της τοπικής αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, μετέδωσε ότι οι τραυματίες είναι πάνω από 10 άτομα και ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR— Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.