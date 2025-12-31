Ρόδος: “Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του” – Τι λέει ο δικηγόρος του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε σε πεδίο βολής

Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 19χρονου οπλίτη στη Ρόδο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μέσω του δικηγόρου της οικογένειας.

Σαράντα ημέρες μετά την τραγωδία, η οικογένεια συνεχίζει να ζητά πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος. Το προσεχές Σαββατοκύριακο θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο του αδικοχαμένου νεαρού στον Ιερό Ναό Παναγία Καλυβιανή, ενώ ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, προχώρησε σε αναλυτικές δηλώσεις, παρουσιάζοντας κρίσιμα στοιχεία που, όπως τόνισε, αλλάζουν την εικόνα της υπόθεσης.

Ο δικηγόρος της οικογένειας αποσαφήνισε την ανάγκη η αστυνομική προανάκριση να καταλήξει αντικειμενικά και πλήρως τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

Ειδικότερα ανέφερε ότι η έρευνα στρέφεται πλέον στο ενδεχόμενο να επιχειρήθηκε αποσυναρμολόγηση χειροβομβίδας αμυντικού τύπου, διαδικασία που, σύμφωνα με τα εγχειρίδια του NATO, απαγορεύεται ρητά για το συγκεκριμένο στρατιωτικό υλικό.

Ο ίδιος σημείωσε ότι πρόκειται για παρωχημένο στρατιωτικό εξοπλισμό, ο οποίος, βάσει διεθνών προδιαγραφών, θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια. Η συγκεκριμένη παρτίδα φέρεται να είναι ιδιαίτερα παλιά και, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, θα έπρεπε να έχει αναλωθεί ήδη από το 2005.

Ποια τα νέα δεδομένα για την έκρηξη

Από την ανάλυση των τραυμάτων, την απουσία κρατήρα στο έδαφος και τη διασπορά του νέφους των σωματιδίων, προκύπτει – όπως ανέφερε – ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε ύψος περίπου 1,20 μέτρου από το έδαφος. Τα συμπεράσματα αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύονται και από την τεχνική αξιολόγηση του πραγματογνώμονα που έχει ορίσει η οικογένεια.

Ο κ. Κοκοσάλης ήταν κατηγορηματικός ότι η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ. Όπως υποστήριξε, ο 19χρονος βρέθηκε εντός του πεδίου δράσης του ωστικού κύματος και του νέφους της έκρηξης και τόνισε ότι ο νεαρός οπλίτης δεν ήταν αυτός που χειριζόταν τον στρατιωτικό εξοπλισμό.

Τέλος, ο δικηγόρος αναφέρθηκε στη συνεργασία των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών μετά τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, επισημαίνοντας ότι, σε αντίθεση με όσα συχνά καταγράφονται σε υποθέσεις που αφορούν τον στρατό, δεν έχει διαπιστωθεί καμία ένδειξη συγκάλυψης. Όπως δήλωσε, τόσο οι υπηρεσιακοί παράγοντες όσο και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχουν επιδείξει ουσιαστική συνεργασία και στήριξη προς την οικογένεια, δηλώνοντας πρόθυμοι να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν.