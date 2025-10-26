Τραγωδία στη Βραζιλία: Νεκρός 18χρονος Έλληνας – Τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ για να τον ληστέψουν
«Ραγίζει» καρδιές η ανάρτηση του πατέρα του
Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Βραζιλία όταν ένας 18χρονος ομογενής με καταγωγή από τη Ρόδο έπεσε νεκρός από πυρά ληστών την ώρα που εργαζόταν.
Σύμφωνα με το rodiaki.gr, η οικογένεια του άτυχου νέου κατάγεται από το χωριό Ψίνθος και πριν λίγα χρόνια είχε μετακομίσει στη Βραζιλία, όπου ζούσαν κι εργάζονταν.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 18χρονος λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής (26.10) ώρα Ελλάδος, έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών που μπήκαν στο εστιατόριο που εργαζόταν τα Σαββατοκύριακα για να τον ληστέψουν.
Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του
Την ίδια στιγμή ραγίζει καρδιές η ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του 18χρονου περιγράφοντας τιις τραγικές στιγμές: «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες.
