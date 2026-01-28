Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στη Μάλτα: 13χρονη έχασε τη ζωή της από τα μανιασμένα κύματα

Η ανήλικη αγνάντευε μαζί με την οικογένεια της τη φουρτουνιασμένη θάλασσα

Τραγωδία στη Μάλτα: 13χρονη έχασε τη ζωή της από τα μανιασμένα κύματα
Πηγή: Lovinmalta.com
DEBATER NEWSROOM

Μια ομάδα δυτών ανέσυρε σήμερα τη σορό ενός 13χρονου κοριτσιού από την Πολωνία, το οποίο παρασύρθηκε από μεγάλα κύματα στη θάλασσα το απόγευμα της Δευτέρας στο βόρειο τμήμα της Μάλτας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το κορίτσι αγνάντευε μαζί με την οικογένειά της τη φουρτουνιασμένη θάλασσα πίσω από κάγκελα σε ένα πεζοδρόμιο όταν τους παρέσυραν τα κύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόσο ο πατέρας της, 49 ετών, όσο και ο αδελφός της, 17 ετών, παρασύρθηκαν επίσης από το πεζοδρόμιο, αλλά κατάφεραν να αναδυθούν και να κολυμπήσουν, φτάνοντας σε ασφαλές μέρος.

View this post on Instagram

A post shared by Lovin Malta (@lovinmalta)

Η νότια Μεσόγειος έχει πληγεί από καταιγίδες αυτόν τον μήνα, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές τόσο στη Μάλτα όσο και στα ιταλικά νησιά Σικελία και Σαρδηνία.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ