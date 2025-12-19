Τουρκία: Ρωσικό drone έπεσε κοντά στην Κωνσταντινούπολη – Δεύτερο περιστατικό μέσα σε μία βδομάδα

Συναγερμός σήμανε στην Τουρκία καθώς εντοπίστηκε drone ρωσικής προέλευσης που έπεσε λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Κωνσταντινούπολη.

Το drone κατασκευής Orlan-10 βρέθηκε σε αγρόκτημα στη μέση του πουθενά από κατοίκους μίας αγροτικής περιοχής στη στη Νικομήδεια της Τουρκίας, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Κωνσταντινούπολη, ενώ ήδη οι αρχές έχουν ξεκινήσει σχετικές έρευνες.

BREAKING: A Russian-made Orlan-10 UAV crashed in a rural area of İzmit, Kocaeli, Türkiye.



Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό που σχετίζεται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα, μετά την κατάρριψη ενός άγνωστου drone πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, από τουρκικά F-16, την περασμένη Δευτέρα (16/12).

Τα Orlan είναι μεσαίου βεληνεκούς μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία κινούνται σε ομάδες με τι πρώτο να κάνει αναγνώριση, το δεύτερο να μπλοκάρει τα ηλεκτρονικά σήματα και το τρίτο να χρησιμεύει ως αναμεταδότης που μεταδίδει πληροφορίες πληροφοριών στο κέντρο ελέγχου.