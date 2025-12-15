Τουρκικά μαχητικά κατέρριψαν drone που πετούσε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας γνωστοποίησε ότι κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) το οποίο προσέγγισε τον τουρκικό εναέριο χώρο από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, το drone εντοπίστηκε εγκαίρως και τέθηκε υπό συνεχή παρακολούθηση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Για προληπτικούς λόγους, δόθηκε εντολή απογείωσης σε μαχητικά αεροσκάφη F-16, τα οποία επιχειρούσαν στο πλαίσιο εθνικού και νατοϊκού ελέγχου, προκειμένου να βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης αντίδρασης.

Οι τουρκικές αρχές δεν παρείχαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του drone, ούτε διευκρίνισαν τη χώρα προέλευσής του.