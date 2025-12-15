Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκικά μαχητικά κατέρριψαν drone που πετούσε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας

DEBATER NEWSROOM

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας γνωστοποίησε ότι κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) το οποίο προσέγγισε τον τουρκικό εναέριο χώρο από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, το drone εντοπίστηκε εγκαίρως και τέθηκε υπό συνεχή παρακολούθηση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Για προληπτικούς λόγους, δόθηκε εντολή απογείωσης σε μαχητικά αεροσκάφη F-16, τα οποία επιχειρούσαν στο πλαίσιο εθνικού και νατοϊκού ελέγχου, προκειμένου να βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης αντίδρασης.

Οι τουρκικές αρχές δεν παρείχαν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του drone, ούτε διευκρίνισαν τη χώρα προέλευσής του.

