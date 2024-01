Σε διένεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είχε εμπλακεί το πλοίο – ελληνικών συμφερόντων – που κατέλαβαν ένοπλοι στον κόλπου του Ομάν.

Μεταξύ του πληρώματος βρίσκεται και ένας Έλληνας, δόκιμος πλοίαρχος.

Ο Έλληνας ναυτικός είναι 20 ετών (γεννημένος το 2004) ενώ στο πλοίο υπάρχει 19μελές πλήρωμα.

Η επικοινωνία δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη με το πλοίο.

🟡#BREAKING #NEWS



Oil Tanker Boarded by Armed Guards near Oman.



⚡ 🇮🇷 The Iranian navy seizes an oil tanker in the Gulf of Oman, the 'ST NIKOLAS' which was captured by the United States while carrying Iranian oil some years ago.



⚡️🇮🇷 The Iranian Army Navy takes control of an… pic.twitter.com/TK9lYtZhmQ