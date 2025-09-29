Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Το Πακιστάν χαιρετίζει την πρόταση 20 σημείων των ΗΠΑ για τη Γάζα

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει τη σημασία βιώσιμης ειρήνης

Το Πακιστάν χαιρετίζει την πρόταση 20 σημείων των ΗΠΑ για τη Γάζα
Πηγή φωτογραφίας: Unsplash
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ χαιρέτισε την πρόταση 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η βιώσιμη ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών είναι ουσιαστικής σημασίας για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή.

