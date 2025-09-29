Τραμπ: «Σήμερα είναι μία ιστορική ημέρα για την ειρήνη και το τέλος του πολέμου» – Το σχέδιο 21 ημερών για εκεχειρία στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με τον οποίο είχε σήμερα συνάντηση στον Λευκό Οίκο, επειδή, όπως είπε, συμφώνησε με το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Εάν γίνει δεκτό το σχέδιο από τη Χαμάς, προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, σημείωσε, και αυτό σημαίνει «τον τερματισμό του ίδιου του πολέμου».

Με βάση την πρόταση, οι αραβικές και οι μουσουλμανικές χώρες θα δεσμευτούν στην αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Οι πλευρές θα συμφωνήσουν το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τον θύλακα, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το σχέδιό του προβλέπει την κατά φάσεις απόσυρση του ισραηλινού στρατού.

Ο Τραμπ είπε ότι “αισθάνεται πως θα έχουμε θετική απάντηση” από τη Χαμάς. Τόνισε όμως ότι εάν η παλαιστινιακή οργάνωση απορρίψει τη συμφωνία, “το Ισραήλ θα έχει την πλήρη στήριξή μου για να την καταστρέψει”.

Το Κατάρ και το Ισραήλ θα συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για να επιλύσουν τις “αμοιβαίες αιτιάσεις” τους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ οργάνωσε μια τριμερή τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα μεταξύ του ιδίου, του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρωθυπουργού του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε στον αλ Θάνι τη βαθύτατη λύπη του για το πυραυλικό πλήγμα εναντίον στόχων της Χαμάς στη Ντόχα, κατά το οποίο σκοτώθηκε κατά λάθος ένας Καταριανός στρατιώτης. Δήλωσε επίσης ότι λυπάται βαθιά που η χώρα του παραβίασε την εθνική κυριαρχία του Κατάρ και διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν θα προχωρήσει ξανά σε τέτοια επίθεση στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αλ Θάνι χαιρέτισε αυτές τις δεσμεύσεις και υπογράμμισε ότι το Κατάρ είναι έτοιμο να συνεχίσει να συμβάλλει ουσιαστικά στην περιφερειακή ασφάλεια.

Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να επανέλθουν σε θετική τροχιά οι σχέσεις του Ισραήλ και του Κατάρ, έπειτα από χρόνια αμοιβαίων παραπόνων και παρανοήσεων.

Οι ηγέτες δέχτηκαν την πρόταση του Αμερικανού προέδρου για την εγκαθίδρυση ενός τριμερούς μηχανισμού, πρόσθεσε.

Στη συνομιλία τους συζήτησαν επίσης την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και τις προοπτικές για μια πιο ασφαλή Μέση Ανατολή.

Ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ για την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τον ομόλογό του του Κατάρ για την επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Ντόχα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα από τον Λευκό Οίκο, είπε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή προσκείμενη στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Το τηλεφώνημα στο πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, έγινε ενώ ο Νετανιάχου συναντιέται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Μια τεχνική ομάδα του Κατάρ βρίσκεται επίσης στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με μια άλλη πηγή που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.

«Είμαστε πολυ κοντά σε μία συμφωνία για τη Γάζα»

Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας σε ένα πλαίσιο συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να διασφαλιστεί σταθερή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η Λέβιτ, που έκανε τις δηλώσεις αυτές στην εκπομπή “Fox and Friends” του δικτύου Fox News, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα. Ο Τραμπ θα μιλήσει με ηγέτες στο Κατάρ, που έχουν εργαστεί ως διαμεσολαβητές με τη Χαμάς, σήμερα, είπε.

«Προκειμένου να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, και οι δύο πλευρές πρέπει να δώσουν κάτι λίγο και μπορεί να φύγουν από το τραπέζι λίγο δυσαρεστημένες, αλλά αυτό είναι στην τελική το πώς πρόκειται να τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση», είπε.