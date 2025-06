Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται για τρίτο εικοσιτετράωρο οι εκατέρωθεν πυραυλικές επιθέσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ.

Περιοχές του Ισραήλ «επλήγησαν» μετά την νέα ομοβροντία πυραύλων που εκτόξευσε σήμερα το βράδυ το Ιράν, τόνισε ο ισραηλινός στρατός, με πυροσβεστικές δυνάμεις να αναφέρουν ένα «άμεσο πλήγμα σε κτίριο κατοικιών» στις ακτές της Μεσογείου, τρίτη μέρα της έναρξης της σύρραξης Ισραήλ και Ιράν.

«Ομάδες έρευνας και διάσωσης από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου στάλθηκαν σε πληγείσες περιοχές στο Ισραήλ μετά την τελευταία ομοβροντία από το Ιράν», υπογραμμίζει ανακοίνωση του στρατού.

תיעוד מיוחד: חיל האוויר תוקף משגרי טילי קרקע-אוויר בלב טהראן



מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו והשמידו אתרים לייצור טילי קרקע-קרקע, אתרי מכ"ם ומשגרים של טילי קרקע-אוויר בטהראן, בהכוונת אגף המודיעין pic.twitter.com/RQXcCZVGqu June 15, 2025

Ο στρατός ήρε το μέγιστο επίπεδο συναγερμού γύρω στις 21:10 λέγοντας στους κατοίκους ότι μπορούν να βγουν από τα καταφύγιά τους.

Ιατρικό προσωπικό του Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, τόνισε ότι επτά άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της χώρας μετά από την ιρανική πυραυλική επίθεση.

Βίντεο που μετέδωσαν ισραηλινά ενημέρωσης εμφανίζουν κτίρια με σοβαρές ζημιές και πολλά οχήματα στις φλόγες. Ο τηλεοπτικός σταθμός n12 ανέφερε επιθέσεις κοντά στην πόλη της Χάιφα και στη Λαχίς νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ, μεταξύ άλλων περιοχών.

Numerous fires are burning at the impact site in Haifa. pic.twitter.com/WmFRGAAw8c June 15, 2025

A large fire is seen at Mashhad Airport in northeast Iran, following an alleged Israeli airstrike, according to reports in Iran.



The IDF has not yet confirmed striking in the area. pic.twitter.com/VmKtCDNdrL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 15, 2025

Το Times of Israel έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες στη Χάιφα, τρεις από αυτούς ελαφρά, από συντρίμμια πυραύλων.

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ήχησαν στο βόρειο, κεντρικό και σε περιοχές του νότιου Ισραήλ σήμερα περίπου στις 20:45 το βράδυ Κυριακή, αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέες πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν.

⭕The IAF struck an Iranian refueling aircraft at Mashhad Airport in eastern Iran, approximately 2,300 kilometers from Israel. The IAF is operating to establish aerial superiority over Iranian airspace.



This marks the longest-range strike conducted since the beginning of… pic.twitter.com/DgJt1PFM4B — Israel Defense Forces (@IDF) June 15, 2025

«Το Ισραήλ σύντομα «δεν θα είναι πια κατοικήσιμο» προειδοποιεί η Τεχεράνη

Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε σήμερα να δώσει μια «καταστροφική απάντηση» στις ισραηλινές επιθέσεις που εξαπολύονται εναντίον του ιρανικού εδάφους από την Παρασκευή, λέγοντας ότι το Ισραήλ σύντομα «δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμο».

«Η κλίμακα της καταστροφικής απάντησης των γενναίων Ιρανών μαχητών αναμφίβολα θα καλύψει όλα τα μέρη των κατεχόμενων εδαφών (Ισραήλ)», δήλωσε ο συνταγματάρχης Ρεζά Σαγιάντ, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων.

«Φύγετε από τα κατεχόμενα εδάφη γιατί σίγουρα δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμα στο μέλλον» και τα καταφύγια «δεν θα εγγυώνται την ασφάλεια», τόνισε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Νεκρός από ισραηλινή επιδρομή ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης

Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης, ο Μοχαμάντ Καζεμί, σκοτώθηκε σήμερα Κυριακή μαζί με άλλους δύο αξιωματικούς σε ισραηλινή επιδρομή, μετέδωσε το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Τρεις στρατηγοί των μυστικών υπηρεσιών, ο Μοχαμάντ Καζεμί, ο Χασάν Μοχάγκεχ και ο Μοχσέν Μπαγερί, δολοφονήθηκαν και έπεσαν ως μάρτυρες», τόνισε το IRNA, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ σκότωσε τον Καζεμί και τον Μοχάγκεχ.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν σκοτώσει από την Παρασκευή τουλάχιστον 224 ανθρώπους, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Υγείας

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν από την Παρασκευή έχουν αφήσει τουλάχιστον 224 νεκρούς και περισσότερους από 1.000 τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ Κυριακής το ιρανικό υπουργείο Υγείας.

«Μετά από 65 ώρες επιθετικότητας από το σιωνιστικό καθεστώς (…) 224 γυναίκες, άνδρες και παιδιά πέθαναν ως μάρτυρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Χοσεΐν Κερμανπούρ, με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι «περισσότερο από το 90%» των θυμάτων είναι άμαχοι.

Τραμπ: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι είναι «ανοιχτός» στο ενδεχόμενο ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο στη σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, στην οποία «είναι πιθανό» να εμπλακούν οι ΗΠΑ.

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι «δεν υπάρχει προθεσμία» για να επιστρέψουν οι Ιρανοί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφερε σε δημοσιογράφος του ABC News σήμερα το πρωί.

«Δεν υπάρχει προθεσμία. Αλλά (οι Ιρανοί) συνομιλούν. Θα ήθελαν να καταλήξουν σε συμφωνία. Συζητούν. Συνεχίζουν να συνομιλούν», είπε.

Σύμμαχος του Ισραήλ, ο Τραμπ, είχε καλέσει το Ιράν την Παρασκευή να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ ένας νέος γύρος έμμεσων συνομιλιών είχε προγραμματιστεί για σήμερα Κυριακή στο Ομάν.

Αλλά το Μουσκάτ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αυτές οι συνομιλίες δεν θα πραγματοποιηθούν, με το Ιράν να κατηγορεί το Ισραήλ ότι τις υπονόμευσε.

Ερωτηθείς για πιθανή μεσολάβηση από τον Πούτιν στη σύρραξη ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απάντησε: «Είναι ανοιχτός σε αυτό. Είναι έτοιμος. Με κάλεσε γι’ αυτό και το συζητήσαμε εκτενώς. Μιλήσαμε για αυτό περισσότερο από τη δική του κατάσταση».

Reuters: Ο Τραμπ «μπλόκαρε» σχέδιο εξόντωσης του Χαμενεΐ από το Ισραήλ

Ένα σχέδιο δολοφονίας του Αλί Χαμενεΐ από τον ισραηλινό στρατό φέρεται να απέτρεψε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τράμπ, ασκώντας βέτο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο κρατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ απέτρεψε το σχέδιο δολοφονίας του Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη του Ιράν.

Για αλλαγή του καθεστώτος μιλά ο Νετανιάχου

Για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα των στρατιωτικών επιθέσεων του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Fox News, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για να εξαλείψει την «υπαρξιακή απειλή» που θέτει η Τεχεράνη.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ σκότωσε τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης, Ταξίαρχο Μοχάμεντ Καζεμί και τον αναπληρωτή του, Χασάν Μοχακίκ.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Λιοντάρι που Ξυπνά» (Rising Lion), με μια αιφνιδιαστική επίθεση το πρωί της Παρασκευής, η οποία εξουδετέρωσε ανώτατα στελέχη της ιεραρχίας της στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν και προκάλεσε ζημιές σε πυρηνικές του εγκαταστάσεις, και αναφέρει ότι η εκστρατεία θα συνεχίσει να κλιμακώνεται τις επόμενες ημέρες. Το Ιράν έχει ορκιστεί να «ανοίξει τις πύλες της κόλασης» σε αντίποινα.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι ο τρέχων στόχος της στρατιωτικής επιχείρησης δεν είναι η αλλαγή καθεστώτος, αλλά η διάλυση των πυρηνικών και βαλλιστικών πυραυλικών προγραμμάτων του Ιράν.

Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο Μπρετ Μπάιερ του Fox News στην εκπομπή του «Special Report» αν η αλλαγή καθεστώτος είναι κομμάτι της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ, ο Νετανιάχου απάντησε: «Σίγουρα θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα, επειδή το καθεστώς του Ιράν είναι πολύ αδύναμο». «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να επιτύχουμε τον διπλό μας στόχο, να εξαλείψουμε… δύο υπαρξιακές απειλές – την πυρηνική απειλή και την απειλή των βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο Νετανιάχου στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά την έναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Ενεργήσαμε – για να σώσουμε τους εαυτούς μας, αλλά παράλληλα, νομίζω, για να προστατεύσουμε όχι μόνο τους εαυτούς μας, αλλά και τον κόσμο από αυτό το εμπρηστικό καθεστώς. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το πιο επικίνδυνο καθεστώς στον κόσμο να έχει τα πιο επικίνδυνα όπλα στον κόσμο», είπε.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι η επιχείρησή του θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες και ο Νετανιάχου έχει προτρέψει ανοιχτά τον ιρανικό λαό να εξεγερθεί ενάντια στους ισλαμιστές κληρικούς ηγέτες του.

Όταν ρωτήθηκε για ρεπορτάζ του Reuters που ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ισραηλινό σχέδιο τις τελευταίες ημέρες για τη δολοφονία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Νετανιάχου, είπε: «Υπάρχουν τόσες πολλές ψευδείς αναφορές για συνομιλίες που δεν έγιναν ποτέ και δεν πρόκειται να επεκταθώ σε αυτό». «Αλλά μπορώ να σας πω ότι πιστεύω ότι κάνουμε ό,τι χρειάζεται, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Και νομίζω ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν τι είναι καλό για τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ωστόσο, είπε ότι είχε ενημερώσει τον Τραμπ πριν από τη στρατιωτική δράση της Παρασκευής. Αμερικανοί πιλότοι καταρρίπτουν ιρανικά drones που κατευθύνονται προς το Ισραήλ, συμπλήρωσε ο Νετανιάχου.

