Το Ισραήλ λέει ότι χτύπησε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Συνεχείς βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να βρίσκεται στην ενδέκατη ημέρα και τις εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν να κλιμακώνονται, ο πρόεδρος Τραμπ δίνει αντικρουόμενες απαντήσεις σχετικά με το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος.

Το πρωί της Τρίτης 10/3, οι IDF ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη και πως άρχισαν νέες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί πως αν το Ιράν μπλοκάρει την ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ θα δεχθεί πλήγματα 20 φορές ισχυρότερα, εκτιμώντας παράλληλα πως ο πόλεμος θα λήξει σύντομα.

Από τη μεριά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δεσμεύτηκε ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις επιθέσεις για όσο χρειαστεί.

Οι IDF λένε ότι χτύπησαν πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη

«Ισραηλινές επιθέσεις χτύπησαν πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη», μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12 επικαλείται πηγές.

אחד מיעדי התקיפה של חיל האוויר בלילה היו מעבדות גרעין במרחב טהראן. חלקן הותקפו במבצע "עם כלביא" – וכעת הותקפו בשנית @ndvori— החדשות – N12 (@N12News) March 10, 2026

Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, ο ισραηλινός στρατός χθες το βράδυ έπληξε πυρηνικά εργαστήρια στην πρωτεύουσα του Ιράν. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει ακόμη κανένα σχόλιο από το Ιράν.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει ανελέητα τον Λίβανο

Oι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κοινότητες στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε πολλά χωριά στις περιοχές της Τύρου και της Τζαζίν (νότια) και δυτικά από την Μπεκάα (ανατολικά), σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Καπνοί πάνω από τη Βηρυτό το πρωί της Τρίτης:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, οι IDF επανέλαβαν την προειδοποίησή τους προς τους Λιβανέζους πολίτες σε όλο το νότιο Λίβανο να εκκενώσουν τις εστίες τους εν μέσω μαχών εναντίον της Χεζμπολάχ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν τις IDF να δράσουν εναντίον της με βία στην περιοχή», λέει ο εκπρόσωπος του στρατού, Συνταγματάρχης Αβιτσάι Αντράι.

«Οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται καθώς οι IDF επιχειρούν με μεγάλη δύναμη στην περιοχή. Επομένως, για την ασφάλειά σας, σας προτρέπουμε για άλλη μια φορά να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας και να κατευθυνθείτε βόρεια του ποταμού Λιτάνι», λέει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προειδοποίηση εκδόθηκε για πρώτη φορά από τις IDF την Τετάρτη και έχει επαναληφθεί αρκετές φορές.

Ο στρατός εκτιμά ότι πάνω από 500.000 Λιβανέζοι πολίτες έχουν μέχρι στιγμής εκκενώσει τα σπίτια τους στο νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι ολοκλήρωσε ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών που στόχευαν υποκαταστήματα του συνδέσμου Al-Qard al-Hasan (AQAH) που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, ο οποίος είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται από την τρομοκρατική ομάδα ως τράπεζα. 🎯 STRUCK: The IDF conducted an additional wave of airstrikes targeting assets and storage facilities of the Hezbollah affiliated Al-Quard Al-Hassan Association in Lebanon, used to finance the purchasing of weapons and terrorist salaries, as part of ongoing efforts to further… pic.twitter.com/AZIjUKYpoD— Israel Defense Forces (@IDF) March 10, 2026 צה"ל השלים גל תקיפות נוסף נגד נכסי אגודת "אלקרצ' אלחסן" של את ארגון הטרור חיזבאללה: כ-30 נכסים של האגודה הותקפו בשבוע האחרון



מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלימו אתמול סדרת תקיפות נוספת נגד נכסים ומחסני כספים של אגודת "אלקרצ׳ אלחסן", ששימשו למימון הפעילות של ארגון הטרור… pic.twitter.com/N4P1RQXnQV— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 10, 2026

Οι επιδρομές που πραγματοποίησε χθες η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξαν διάφορα περιουσιακά στοιχεία και θησαυροφυλάκια της AQAH, αναφέρει ο στρατός.

Την περασμένη εβδομάδα, συνολικά περίπου 30 περιουσιακά στοιχεία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος επλήγησαν σε όλο τον Λίβανο, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι η AQAH χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ για την αποθήκευση χρημάτων, τη διαχείριση μισθών για τους πράκτορές της, τη μεταφορά κεφαλαίων από το Ιράν και την αγορά όπλων.

Με νέα πυραυλικά χτυπήματα απειλεί ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε στο PBS ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι έτοιμη να συνεχίσει να μάχεται «για όσο απαιτείται», την 11η ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον της χώρας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, αντικρούοντας τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που διαβεβαίωσε χθες ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα». #BREAKING Iran’s FM Abbas Araghchi told PBS News that talking or negotiating with the US is no longer on the agenda.



He says that despite making progress during previous rounds of negotiations, the US still chose to attack Iran. pic.twitter.com/mQx6E8reSi— The Globe & News (@TheGlobeNewt) March 10, 2026

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τα πλήγματά μας με πυραύλους εναντίον τους για όσο απαιτείται και για όσο χρειαστεί», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν έχει σχεδόν τελειώσει» – Απειλές για το Στενό του Ορμούζ

«Κάναμε μια μικρή εκδρομή επειδή νιώσαμε ότι έπρεπε να το κάνουμε αυτό για να απαλλαγούμε από κάποιο κακό. Και νομίζω ότι θα δείτε ότι θα είναι μια βραχυπρόθεσμη εκδρομή» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Φλόριντα.

«Πόσο καλός είναι ο στρατός μας, σωστά; Καταπληκτικό. Πόσο καλός; Βραχυπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα» πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε «απογοητευμένος» που ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εξελέγη ανώτατος ηγέτης του Ιράν – διαδεχόμενος έτσι τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θεωρούμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερα ανάλογα προβλήματα για τη χώρα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, ενώ όταν ρωτήθηκε αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αποτελεί στόχο, ο Τραμπ απάντησε πως θα ήταν «ακατάλληλο» να το πει αυτό.

«Αυτή ήταν απλώς μια εκδρομή σε κάτι που έπρεπε να γίνει. Πλησιάζουμε πολύ στο να το ολοκληρώσουμε», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Θα τελειώσει σύντομα», δήλωσε αργότερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Όταν ρωτήθηκε για τον περιορισμό των πλοίων από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα ανταποδώσουν με τεράστια δύναμη εάν οι Ιρανοί επιτεθούν σε πλοία σε αυτό το πέρασμα.

«Έτσι, το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ασφαλές. Έχουμε πολλά πλοία του Ναυτικού εκεί. Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό στον κόσμο. Και πάλι, τα περισσότερα από τα πλοία τους βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Αλλά θα τους χτυπήσουμε τόσο δυνατά που δεν θα είναι δυνατό ούτε για αυτούς ούτε για οποιονδήποτε άλλον που τους βοηθά να ανακτήσουν αυτό το μέρος του κόσμου, να κάνουν οτιδήποτε».

Επίσης, σε ανάρτησή του στο Truth Social, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια που θα διακόψει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, θα αντιμετωπιστεί με πλήγματα 20 φορές ισχυρότερα απ’ όσα έχουν γίνει έως τώρα.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν εύκολα προσβάσιμους στόχους, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την ανοικοδόμηση του Ιράν ως έθνους, προσθέτοντας ότι «Θάνατος, Φωτιά και Οργή θα κυριαρχήσουν επάνω τους».

Παράλληλα, τόνισε ότι ελπίζει και προσεύχεται να μην χρειαστεί η εφαρμογή αυτών των μέτρων.

H Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πυραύλους και drones σε ισραηλινές βάσεις

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών στόχων σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο κίνημα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον της βάσης ελέγχου drones Givaa, ανατολικά της πόλης Σαφέντ, ενώ ρουκέτες εκτοξεύθηκαν και προς τους στρατώνες Yiftah, κοντά στα σύνορα.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε επίσης ότι τη Δευτέρα πραγματοποίησε επίθεση με drone εναντίον της βάσης Tziporit, ανατολικά της Χάιφα.

Το ίδιο βράδυ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξαπολύθηκε και πυραυλική επίθεση εναντίον της βάσης Tel Hashomer, κοντά στο Τελ Αβίβ.

29χρονη νεκρή σε πλήγμα του Ιράν στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν

Οι αρχές του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι 29χρονη σκοτώθηκε σε επίθεση του Ιράν στο βασίλειο, την ενδέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας απροκάλυπτης ιρανικής επίθεσης εναντίον πολυκατοικίας στη Μανάμα», αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η νέα επιδρομή της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανακοινώθηκε έπειτα από εκείνη τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα με drone, που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 32 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, στη Σίτρα -νότια από την πρωτεύουσα- καθώς και ιρανικό πλήγμα εναντίον μονάδας αφαλάτωσης νερού στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με τις αρχές.

Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν προειδοποίησε τους πολίτες να κατευθυνθούν προς τον πλησιέστερο «ασφαλή χώρο» και να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους εν μέσω του τελευταίου αεροπορικού συναγερμού.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε ακόμη δύο drones στα ανατολικά της χώρας

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αναχαίτισαν πριν από λίγα λεπτά ακόμη δύο drones που κατευθύνονταν προς το ανατολικό τμήμα του βασιλείου.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται λιγότερο από τρεις ώρες μετά την αναχαίτιση άλλων δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Η Συρία καταγγέλλει πλήγματα της Χεζμπολάχ εναντίον της συριακής επικράτειας

Οι de facto αρχές της Συρίας κατήγγειλαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι η Χεζμπολάχ του Λιβάνου άνοιξε πυρ με πυροβολικό εναντίον της συριακής επικράτειας, εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

«Οβίδες του πυροβολικού βληθείσες από το λιβανικό έδαφος κατέπεσαν στη συριακή επικράτεια κοντά στην πόλη Σεργάγια, δυτικά της Δαμασκού. Οι παραστρατιωτικοί της Χεζμπολάχ έριξαν αυτές τις οβίδες εναντίον θέσεων του συριακού αραβικού στρατού κοντά στη Σεργάγια», ανέφερε το γενικό επιτελείο του συριακού στρατού, κατά το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Διαπιστώσαμε την άφιξη ενισχύσεων της Χεζμπολάχ στα σύνορα της Συρίας με τον Λίβανο και παρακολουθούμε και αποτιμούμε την κατάσταση», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Βρισκόμαστε σε επαφή με τον λιβανικό στρατό και μελετάμε τις προσήκουσες επιλογές για να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Ο συριακός αραβικός στρατός δεν θα ανεχθεί καμιά επίθεση εναντίον της Συρίας», πρόσθεσε.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι το προξενείο τους στο Ιρακινό Κουρδιστάν δέχτηκε επίθεση από drone

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι το γενικό προξενείο τους στο ιρακινό Κουρδιστάν έγινε στόχος επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προκαλώντας ζημιές αλλά όχι θύματα.

Ιρακινή ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για 37 επιχειρήσεις εναντίον «εχθρικών βάσεων»

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ αναφέρει ότι οι μαχητές της πραγματοποίησαν 37 επιχειρήσεις με στόχο «εχθρικές βάσεις στο Ιράκ και την περιοχή» τις τελευταίες 24 ώρες.

Η φιλο-ιρανική ομάδα ανέφερε ότι χρησιμοποίησε δεκάδες drones και πυραύλους στις επιθέσεις.

ΗΠΑ: Χτυπήσαμε πάνω από 5.000 στόχους

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε πλήξει περισσότερους από 5.000 στόχους κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα ημερών του πολέμου εναντίον του Ιράν , συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από πενήντα πλοίων, σε σημείωμα της διοίκησης για την περιοχή.