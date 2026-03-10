Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με “θάνατο, φωτιά και οργή, αν μπλοκάρει το πετρέλαιο τα Στενά του Ορμούζ”

Τη διαβεβαίωση ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «θα τελειώσει σύντομα», χωρίς να δώσει κανένα χρονοδιάγραμμα, έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μαϊάμι, την πρώτη που παραχώρησε από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στρατός του και αυτός του Ισραήλ είναι «πολύ μπροστά» στο χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων εβδομάδων στο οποίο είχε αναφερθεί προηγουμένως, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε πως θα διατάξει θα χτυπηθεί «πολύ πιο δυνατά» το Ιράν εάν η Τεχεράνη «πάρει όμηρο τον κόσμο» εμποδίζοντας παραδόσεις πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από το οποίο περνάει το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) υπό κανονικές συνθήκες.

Τα ίδια ανέφερε και σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Truth Social, στην οποία διεμήνυσε πως «αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου εντός του Στενού του Ορμούζ, θα πληγεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είκοσι φορές σκληρότερα από ό,τι έχει πληγεί μέχρι στιγμής».

«Αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου εντός του στενού του Ορμούζ, θα πληγεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ΕΙΚΟΣΙ ΦΟΡΕΣ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΑ από ό,τι έχει πληγεί μέχρι στιγμής. Επιπλέον, θα καταστρέψουμε εύκολα στόχους που θα καταστήσουν σχεδόν αδύνατη την ανοικοδόμηση του Ιράν ως Έθνους ξανά – Ο Θάνατος, η Φωτιά και η Οργή θα βασιλεύουν πάνω τους – Αλλά ελπίζω, και προσεύχομαι, να μην συμβεί αυτό! Αυτό είναι ένα δώρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προς την Κίνα και όλα τα Έθνη που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το στενό του Ορμούζ. Ας ελπίσουμε ότι είναι μια χειρονομία που θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ» έγραψε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά τους, πάντως, οι Φρουροί της Επανάστασης, απαντώντας σε όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τόνισαν πως αυτοί είναι που «θα αποφασίσουν» πότε θα τελειώσει η ένοπλη σύρραξη.