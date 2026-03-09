ΝΑΤΟ: Επιβεβαίωσε την αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου πάνω από την Τουρκία – Νέες ιρανικές επιθέσεις σε Κατάρ και Μπαχρέιν

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι σήμερα (9/3) αναχαίτισε έναν ακόμη πύραυλο που κατευθύνονταν προς την Τουρκία με τα θραύσματα του πυραύλου να πέφτουν στην περιοχή Γκαζιάντεπ καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή.

«Το NATO αναχαίτισε ξανά έναν πύραυλο που κατευθυνόταν προς την Türkiye», ανέφερε η εκπρόσωπος του NATO Άλισον Χαρτ.

«Το ΝΑΤΟ παραμένει σταθερό στην ετοιμότητά του να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους του από οποιαδήποτε απειλή», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα X. NATO has again intercepted a missile heading to Türkiye. NATO stands firm in its readiness to defend all Allies against any threat— NATO Spokesperson (@NATOpress) March 9, 2026

Νωρίτερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας σε ανακοίνωση που εξέδωσε ανέφερε: «Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, συντρίμμια έπεσαν κοντά στο Γκαζιαντέπ χωρίς να αναφερθούν θύματα. 📍 Gaziantep, Güneyşehir



Düşürülen balistik füzenin parçaları görüntülendi. https://t.co/BUeFDOMWmu pic.twitter.com/Dot7SCmahE— Rasat Haber (@rasathaber) March 9, 2026

Κατάρ: Αναχαίτισε 17 βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν σε νέα επίθεση

Το υπουργείο Άμυνας της Ντόχα του Κατάρ ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 17 βαλλιστικούς πυραύλους και έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν προς το Κατάρ από το Ιράν.

Οι αναχαιτίσεις δεν οδήγησαν σε απώλειες κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών επιθέσεων, ανέφερε σε ανακοίνωσή της. تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر حتى عصر اليوم الاثنين، لهجوم بعدد (17) صاروخاً باليستياً وعدد (6) طائرات مسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث نجحت قواتنا المسلحة، بفضل الله، في التصدي لعدد (17) صاروخاً باليستياً وعدد (6) طائرات مسيّرة دون تسجيل أي خسائر.



حفظ… pic.twitter.com/ysTxMaG7rF
March 9, 2026

Για “προδοσία” από την πλευρά του Ιράν έκανε λόγω ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, μετά τις επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου.

Συγκεκριμένα, ο Αλ Θάνι, μιλώντας αποκλειστικά στο Skynews, χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ιράν στις χώρες του Κόλπου ως «επικίνδυνο λανθασμένο υπολογισμό», προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να προκαλέσει σοκ στην παγκόσμια οικονομία.

ΗΑΕ: Δύο νεκροί στρατιώτες μετά από πτώση ελικοπτέρου

Οι υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΑΕ ενημέρωσαν ότι ένα ελικόπτερο συνετρίβη λόγω “τεχνικής βλάβης” με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο στρατιώτες. تعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبهم الوطني بالدولة اليوم الاثنين الموافق 9 مارس 2026.



وتتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهيدين سائلين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما… pic.twitter.com/j7ZbzjqNaz
March 9, 2026

«Το υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει τον θάνατο δύο μελών των ενόπλων δυνάμεων μετά τη συντριβή ενός ελικοπτέρου λόγω τεχνικής βλάβης, ενώ εκτελούσαν το εθνικό τους καθήκον στη χώρα σήμερα» ανέφερε σε δήλωση το υπουργείο Άμυνας κατά την δέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

ΗΠΑ: “Επίθεση με drone στο Μπαχρέιν”

Ο στρατός των ΗΠΑ αναφέρει ότι επίθεση ιρανικού drone στο Μπαχρέιν τραυμάτισε 32 άτομα

Σύμφωνα με αμερικανικές στρατιωτικές πηγές και τις αρχές του Μπαχρέιν, 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο νησί Σίτρα. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και παιδιά, ενώ ορισμένοι έχουν σοβαρά τραύματα.

Η επίθεση εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα πυραυλικών και drone επιθέσεων του Ιράν εναντίον χωρών του Κόλπου, το οποίο ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. 🚫 Russian and Iranian media claimed earlier today that a U.S. patriot missile missed while intercepting an Iranian missile or drone and inadvertently hit a neighborhood in Bahrain. LIE.



✅ What really happened: An Iranian drone struck a residential neighborhood, injuring 32… pic.twitter.com/FF9jatQVaL— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 9, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ρωσικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν νωρίτερα σήμερα ότι ένας αμερικανικός πύραυλος Patriot αστόχησε κατά την αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου ή drone και κατά λάθος έπληξε μια γειτονιά στο Μπαχρέιν. ΨΕΜΑ.

Τι πραγματικά συνέβη: Ένα ιρανικό drone έπληξε κατοικημένη περιοχή στο Μπαχρέιν, τραυματίζοντας 32 πολίτες, μεταξύ των οποίων και παιδιά που χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας. ΑΛΗΘΕΙΑ.