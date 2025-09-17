Το Ισραήλ ισοπεδώνει τη Γάζα, προελαύνουν τα τανκς – Δεκάδες νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι (βίντεο)

Τις πιο δραματικές ώρες βιώνουν οι κάτοικοι στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ με άρματα μάχης, χιλιάδες στρατιώτες και συνεχή αεροπορική υποστήριξη σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του.

Η συντονισμένη χερσαία επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη από τα ξημερώματα της Τρίτης 16/9, με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας, την απελευθέρωση των ομήρων και τον εντοπισμό του νέου ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, Αλ Χαντάντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, έγραψε στο X πως «η Γάζα καίγεται», δίνοντας το στίγμα της αποφασιστικότητας του Τελ Αβίβ να συνεχίσει μέχρι την πλήρη εξάρθρωση της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων. BREAKING:



Israel releases footage of its tanks and armored vehicles rolling into Gaza City pic.twitter.com/rAqGnoSxIE— Visegrád 24 (@visegrad24) September 16, 2025

«Η κύρια επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας ξεκίνησε… γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς» εκεί, δήλωσε ο αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ διεισδύουν πιο βαθιά στην πόλη της Γάζας, προχωρώντας προς το κέντρο της, ενώ τόνισε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα είναι έτοιμα να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη για όσο καιρό χρειαστεί προκειμένου να νικήσουν τη Χαμάς. ״אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית על מעוז החמאס בעיר עזה, כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף שחוזרים לביתם" – אוגדה 98 נכנסה לתמרון בלב העיר עזה



במהלך היממה האחרונה, החלו כוחות אוגדה 98 בפעולה קרקעית רחבה ללב העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.



הכוחות המתמרנים… pic.twitter.com/PLJFYAERzd— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 16, 2025

Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτιμούν ότι «2.000 με 3.000» μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη της Γάζας, την οποία έχει ήδη εγκαταλείψει το 40% των κατοίκων της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης, που είναι μέρος της επιχείρησης Άρματα του Γεδεών 2 έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 106 άνθρωποι, με τα τεθωρακισμένα να έχουν εισέλθει στο κέντρο της πόλης της Γάζας και τις εκρήξεις και τους βομβαρδισμούς να είναι πολύ ισχυροί. Όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, «ολόκληρες γειτονιές φωτίζονταν από τις φλόγες».

«Το μήνυμά μου είναι να δείξουν έλεος. Είμαστε ένας λαός που εξολοθρεύεται. Εδώ στη Γάζα γίνεται γενοκτονία», σημειώνει κάτοικος της Γάζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, τα νοσοκομεία βρίσκονται σε οριακό σημείο. Γιατροί περιγράφουν ότι αναγκάζονται να χειρουργούν χωρίς αναισθητικά, ενώ πολλοί τραυματίες δεν βρίσκουν κρεβάτι να νοσηλευτούν.

Ένας γιατρός που μίλησε στο Reuters σημείωσε πως «βλέπουμε παιδιά να πεθαίνουν από αιμορραγίες που θα μπορούσαν να έχουν σταματήσει με απλά μέσα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γάζα: Φεύγουν μαζικά οι Παλαιστίνιοι

Οι εικόνες που μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια, δρόμους γεμάτους ερείπια και πολίτες που ψάχνουν ανάμεσα στα ερείπια για συγγενείς.

Κατοικίες και ολόκληρες πολυκατοικίες έχουν καταρρεύσει από τα ισραηλινά πλήγματα, ενώ οι Παλαιστίνιοι ψάχνουν έξοδο διαφυγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην πόλη της Γάζας.

Οικογένειες έχουν ξεκινήσει πορείες προς τον νότο, ενώ άλλοι στριμώχνονται σε καταφύγια που είναι ήδη σε οριακή κατάσταση.

«Φεύγουμε γιατί δεν υπάρχει τίποτα να κρατήσει όρθιο πια», είπε μια γυναίκα στον ανταποκριτή του Al Jazeera, δείχνοντας τα ερείπια του σπιτιού της.

Παγκόσμια κατακραυγή

Η νέα φάση των επιχειρήσεων έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο εξωτερικό. Μάλιστα, ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία, κάτι που η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι αποτρόπαια, υπογραμμίζοντας πως ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα είναι απαράδεκτος από ηθικής, πολιτικής και νομικής άποψης. «Παρακολουθούμε τη συστηματική καταστροφή της πόλης της Γάζας», είπε σχολιάζοντας την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είπε πως θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την χερσαία επίθεσή του, τονίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και πιθανώς και άλλων.

«Στο μόνο που πάει το μυαλό μου είναι στο τι σημαίνει αυτό για τις γυναίκες, για τα υποσιτισμένα παιδιά, για τα άτομα με αναπηρίες, αν δεχθούν ξανά επίθεση με αυτόν τον τρόπο. Και πρέπει να πω ότι η μόνη απάντηση σε αυτό είναι: σταματήστε τη σφαγή», δήλωσε ο Τουρκ μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Δεν ξέρω πολλά γι’ αυτό, θα πρέπει να δούμε»: Αυτό ήταν το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την νέα ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Μιλώντας, σε δημοσιογράφους για μια ευρεία γκάμα θεμάτων, πριν αναχωρήσει για το Λονδίνο, ο Τραμπ είπε πως η Χαμάς θα βρεθεί σε «μεγάλο μπελά» αν χρησιμοποιήσει ανθρώπους ως ασπίδες. «Θα περιμένουμε και θα δούμε τι θα συμβεί, επειδή ακούω ότι η Χαμάς προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την παλιά μέθοδο της ανθρώπινης ασπίδας, και αν το κάνει, θα βρεθεί σε μεγάλο μπελά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας «θα οδηγήσει σε περισσότερες καταστροφές, περισσότερους θανάτους και εκτοπισμούς», τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ερωτηθείς σχετικά, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης της Επιτροπής, ο αρμόδιος εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρλ Ελ Ανούνι δήλωσε: «Η ΕΕ έχει επανειλημμένα παροτρύνει το Ισραήλ να μην εντείνει τη στρατιωτική επιχείρησή του στην πόλη της Γάζας. Η στρατιωτική επέμβαση θα οδηγήσει σε περισσότερες καταστροφές, περισσότερους θανάτους και εκτοπισμούς. Έχουμε, επίσης, καταστήσει σαφές ότι αυτό θα επιδεινώσει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων. Είναι καιρός να σπάσουμε τον κύκλο της καταστροφής και του πόνου και αυτό πρέπει να τελειώσει τώρα.»

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι η κλιμάκωση των χερσαίων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα θα επιδεινώσει την ήδη απελπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα θα κάνει μια ήδη απελπιστική κατάσταση ακόμη χειρότερη», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. Θα οδηγήσει σε «περισσότερους θανάτους, περισσότερη καταστροφή και περισσότερους εκτοπισμούς», συμπλήρωσε η Κάλας, επισημαίνοντας πως σήμερα Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μέτρα με σκοπό να πιέσει την κυβέρνηση του Ισραήλ να αλλάξει στρατηγική.