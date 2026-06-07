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ΔΙΕΘΝΗ

Το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους της Τύρου στο Λίβανο

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις με την Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους της Τύρου στο Λίβανο
EPA
DEBATER NEWSROOM

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξέδωσαν μία προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους της Τύρου στο Λίβανο, αλλά και για τις περιοχές που την περιβάλλουν, πριν από την πραγματοποίηση πιθανών πληγμάτων, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα, ότι αναχαίτισε δύο ρουκέτες που είχαν περάσει στο έδαφος του Ισραήλ από τον Λίβανο, αφού ήχησαν σειρήνες στην περιοχές των αγροτικών οικισμών Γίφτα και Ραμότ Ναφτάλι.

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Η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου δεν ανέλαβε την ευθύνη εκτόξευσης των ρουκετών.

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