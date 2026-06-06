Μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ στην Χεζμπολάχ: Έπληξε «περίπου 150» θέσεις μέσα σε 48 ώρες

Θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο συνέχισε να χτυπάει το Ισραήλ όπως έκανε γνωστό το Σάββατο 6/6.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν απόψε ότι έπληξαν «περίπου 150» θέσεις του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ μέσα σε 48 ώρες στο νότιο Λίβανο, όπου ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε τις «αδιάκοπες ισραηλινές επιθέσεις, που μένουν ατιμώρητες» παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι βρίσκεται σε ισχύ.

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Μεταξύ των στόχων ήταν κυρίως «αποθήκες όπλων, επιτελεία και εκτοξευτήρες» πυραύλων ή ρουκετών, αναφέρεται σε ισραηλινή στρατιωτική ανακοίνωση.