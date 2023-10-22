Το Ισραήλ εκκενώνει 14 κοινότητες στα βόρεια – Κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι “σέρνει τον Λίβανο στον πόλεμο”

Σύμφωνα με σημερινή κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας και του στρατού του Ισραήλ, 14 κοινότητες προστέθηκαν στο σχέδιο εκκένωσης του βόρειου τμήματος της χώρας.

Οι κοινότητες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, που έχει την έγκριση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, βρίσκονται κοντά στη μεθόριο με τη Συρία και τον Λίβανο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά το κατηγορώ του Ισραήλ προς τη Χεζμπολάχ ότι επιδιώκει τη στρατιωτική κλιμάκωση στη μεθόριο με το Ισραήλ, με κίνδυνο να παρασύρει τον Λίβανο στον πόλεμο, μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών με μέλη του λιβανέζικου σιιτικού κινήματος.

«Η Χεζμπολάχ επιτίθεται και σέρνει τον Λίβανο σε έναν πόλεμο από τον οποίο δεν θα έχει κανένα όφελος, αλλά από τον οποίο κινδυνεύει να χάσει πολλά», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Τζόναθαν Κόρνικους σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η ένταση στη μεθόριο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου οξύνθηκε περαιτέρω χθες Σάββατο μετά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν, στη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν έξι μέλη της Χεζμπολάχ.

Ο παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ έκανε λόγο από την πλευρά του για τον θάνατο ενός μέλους του.

Από την ισραηλινή πλευρά, ο στρατός ανακοίνωσε ότι τρεις στρατιώτες τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Εξάλλου δύο Ταϊλανδοί εργάτες γης επίσης τραυματίστηκαν.

«Το κράτος του Λιβάνου είναι πραγματικά έτοιμο να διακινδυνεύσει ό,τι έχει απομείνει από τη λιβανέζικη ευημερία και κυριαρχία προς όφελος τρομοκρατών της Γάζας, του Ισλαμικού Κράτους της Γάζας;», διερωτήθηκε ο Κόνρικους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσουν οι λιβανέζικες αρχές και στο οποίο πρέπει να απαντήσουν», πρόσθεσε.

Big question for Lebanon to answer: Is it worth jeopardizing what's left of Lebanese prosperity for the sake of ISIS of Gaza? https://t.co/MjNLnljwn1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 22, 2023

Οι ανταλλαγές πυρών στη μεθόριο Ισραήλ – Λιβάνου

Το εθνικό πρακτορείο του Λιβάνου NNA μετέδωσε χθες το βράδυ ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία διεξήγαγε επιδρομές κοντά στη μεθόριο, κυρίως στην Άλμα αλ Σάαμπ, τη Γιάριν και τη Νταΐρα, ενώ έκανε λόγο για «σοβαρούς βομβαρδισμούς κοντά στη Γιαρούν».

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια του Σαββάτου σημειώθηκε σειρά περιστατικών στο βόρειο Ισραήλ, όπως η εκτόξευση αντιαρματικής ρουκέτας από μαχητές της Χεζμπολάχ με κατεύθυνση το χωριό Μπαράμ, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες, ένας εκ των οποίων σοβαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο στρατός επεσήμανε επίσης ότι έπληξε θέση από την οποία η Χεζμπολάχ θα εκτόξευε αντιαρματικές ρουκέτες προς τη μεθοριακή πόλη Σλόμι.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Παρασκευή την εκκένωση της Κιριάτ Σμόνα, μιας πόλης στη μεθόριο με τον Λίβανο που μετρά περίπου 25.000 κατοίκους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες ότι στοχοθέτησε τον τομέα Χανίτα με «κατευθυνόμενους πυραύλους», όπως και «το αλ Άμπαντ», σημειώνοντας ότι εκεί κατέστρεψε «τεχνικό εξοπλισμό». Πρόσθεσε ότι βομβάρδισε «τη θέση της Ρουγαϊσάτ αλ Άλαμ».

Ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ, ο σεΐχης Νάιμ Κάσεμ, εξέδωσε νέες προειδοποιήσεις για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης: «Με βάση τα γεγονότα, αν υπάρξει ένα συμβάν που απαιτεί ενισχυμένη επέμβαση από την πλευρά μας, θα το πράξουμε», τόνισε στη διάρκεια της κηδείας μέλους της σιιτικής οργάνωσης.

«Η Χεζμπολάχ αποφάσισε να πάρει μέρος στις μάχες και πληρώνει το τίμημα»

Οι νέες αυτές ανταλλαγές πυρών σημειώθηκαν την ώρα που ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ επισκεπτόταν Ισραηλινούς στρατιώτες που σταθμεύουν στο βόρειο τμήμα της χώρας. «Η Χεζμπολάχ αποφάσισε να πάρει μέρος στη μάχες και πληρώνει το τίμημα», δήλωσε.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Παρασκευή με τον Λιβανέζο πρωθυπουργό Ναζίμπ Μικάτι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν εξέφρασε «την αυξανόμενη ανησυχία του για την κλιμάκωση της έντασης» στα σύνορα. Επίσης «υπογράμμισε τη συνεχή αμερικανική στήριξη» στις δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Φόβοι για δεύτερο μέτωπο στο βόρειο Ισραήλ

Η διεθνής κοινότητα ανησυχεί για το ενδεχόμενο να ανοίξει δεύτερο μέτωπο στο βόρειο Ισραήλ, όπου καθημερινά υπάρχουν ανταλλαγές πυρών.

Μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού στα βόρεια σύνορα της χώρας για μια ενδεχόμενη επίθεση της Χεζμπολάχ.

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ανάμεσά τους 15 μαχητές της Χεζμπολάχ, αλλά και άμαχοι όπως και ένας δημοσιογράφος του Reuters, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP.

Από την ισραηλινή πλευρά, τρεις στρατιώτες και ένας άμαχος έχουν σκοτωθεί σε ανταλλαγές πυρών με τη Χεζμπολάχ, όπως έχει ανακοινώσει ο στρατός.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρή η επικεφαλής εβραϊκής Συναγωγής στο Ντιτρόιτ – Δολοφονήθηκε άγρια έξω από το σπίτι της

Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Maluma – Αυτό είναι το φύλο του μωρού