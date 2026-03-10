Το Ισραήλ χτύπησε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αδιάκοπο σφυροκόπημα στον Λίβανο – Patriot του ΝΑΤΟ στην Τουρκία

Εξακολουθεί να κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, παρά τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ σχετικά με το πότε θα τελειώσουν οι συγκρούσεις.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο «όσο είναι αναγκαίο», αντικρούοντας δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «θα τελειώσει σύντομα».

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διατάξει να χτυπηθεί «πολύ πιο δυνατά» το Ιράν εάν η Τεχεράνη «πάρει όμηρο τον κόσμο» εμποδίζοντας τη μεταφορά πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούζ

Στο πεδίο, οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν συνεχίζονται, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν το σφυροκόπημα, κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ιρανός ΥΠΕΞ: «Επιτέθηκαν στις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις, αλλά δεν κατέστρεψαν το πρόγραμμα»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαίωσε ότι ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ενώ τόνισε πως δεν κατάφεραν να καταστρέψουν το πυρηνικό πρόγραμμα.

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi:



They have attacked our nuclear facilities, but they couldn’t destroy our nuclear program.



They have also attacked our missile facilities, but they have not been able to stop the missiles from being fired at them.



We are well prepared to… pic.twitter.com/tvi8fI7WX6— Clash Report (@clashreport) March 10, 2026

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, υπογράμμισε ότι ναι μεν «Επιτέθηκαν στις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις», αλλά «δεν κατέστρεψαν το πυρηνικό μας πρόγραμμα».

Πρόσθεσε δε ότι «Επιτέθηκαν στις εγκαταστάσεις των πυραύλων μας, αλλά δεν κατάφεραν να σταματήσουν την εκτόξευση πυραύλων εναντίον τους».

«Είμαστε καλά προετοιμασμένοι να συνεχίσουμε να τους επιτεθούμε με τους πυραύλους μας για όσο διάστημα χρειαστεί — και για όσο διάστημα χρειαστεί», είπε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε μάλιστα πως δεν εξετάζεται καν η Τεχεράνη να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

«Έχουμε μια πολύ πικρή εμπειρία συνομιλιών με Αμερικανούς», είπε, σημειώνοντας ότι και οι δύο επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, τον Ιούνιο και τώρα, ήρθαν μετά από ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών. Οι συνομιλίες δεν είναι «πλέον στην ατζέντα μας», υποστήριξε.

Σειρήνες στο Ισραήλ μετά από εκτόξευση πυραύλων του Ιράν

Ο IDF ανακοίνωσε ανακοίνωσαν ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν προς το Ισράηλ, με τις σειρήνες να ηχούν για μια ακόμα φορά στο Τελ Αβίβ.

Ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ένας από τους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν αναχαιτίστηκε, ενώ ένας άλλος έπεσε στη θάλασσα ανοιχτά του Τελ Αβίβ.

Επίσης, ακούστηκε έκρηξη στην Ιερουσαλήμ, όπου είχαν ενεργοποιηθεί οι σειρήνες, ύστερα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

“Πριν από λίγο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ”, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία προσέθετε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Το IDF ζητά από τους κατοίκους σε Τύρο και Σιδώνα να εκκενώσουν ενόψει επιθέσεων

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποιήσεις εκκένωσης για την Τύρο και τη Σιδώνα του Λιβάνου ενόψει των επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θα χτυπήσουν, στο εγγύς μέλλον, στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», λέει ο εκπρόσωπος, Συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράι.

Oι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κοινότητες στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ειδικότερα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε πολλά χωριά στις περιοχές της Τύρου και της Τζαζίν (νότια) και δυτικά από την Μπεκάα (ανατολικά), σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Καπνοί πάνω από τη Βηρυτό το πρωί της Τρίτης: Plumes of smoke shroud Lebanon's Beirut as Iran war rages into day 11#Iranwar #Beirut #Hezbollah pic.twitter.com/DuIfPYO8TN— WION (@WIONews) March 10, 2026

Νωρίτερα, οι IDF επανέλαβαν την προειδοποίησή τους προς τους Λιβανέζους πολίτες σε όλο το νότιο Λίβανο να εκκενώσουν τις εστίες τους εν μέσω μαχών εναντίον της Χεζμπολάχ.

«Οι τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν τις IDF να δράσουν εναντίον της με βία στην περιοχή», λέει ο εκπρόσωπος του στρατού, Συνταγματάρχης Αβιτσάι Αντράι.

«Οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται καθώς οι IDF επιχειρούν με μεγάλη δύναμη στην περιοχή. Επομένως, για την ασφάλειά σας, σας προτρέπουμε για άλλη μια φορά να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας και να κατευθυνθείτε βόρεια του ποταμού Λιτάνι», λέει.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό προτρέπει τους πολίτες της να «καταφύγουν στα σπίτια τους» εάν δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τον Λίβανο.

Σε προειδοποίηση ασφαλείας που εκδόθηκε σήμερα το πρωί, η πρεσβεία αναφέρει ότι οι Αμερικανοί πολίτες «θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο» να εγκαταλείψουν τη χώρα με πτήσεις της Middle East Airlines που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Βηρυτού Ραφίκ Χαρίρι, εάν πιστεύουν ότι είναι ασφαλές να το πράξουν.

Τουρκία: Συστοιχία Patriot του ΝΑΤΟ στη νοτιοανατολική επαρχία στη Μαλάτια

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, ότι μια συστοιχία Patriot αναπτύχθηκε στη νοτιοανατολική επαρχία Μαλάτια, στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε το ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας του κράτους-μέλους του εν μέσω των πυραυλικών απειλών από τον πόλεμο του Ιράν. Malatya’da Konuşlandırılan Patriot Sistemi ile İlgili Açıklama



Statement on the Patriot System Deployed in Malatya#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/54gB7SrTDp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2026

Η βάση ραντάρ του ΝΑΤΟ στο Κουρέτσικ, η οποία παρέχει ζωτικά δεδομένα για τη συμμαχία και βοήθησε στον εντοπισμό δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς την Τουρκία, βρίσκεται στη Μαλάτια.

Σε δήλωσή του, το τουρκικό υπουργείο αναφέρει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συνεργάζεται και να αξιολογεί τις περιφερειακές εξελίξεις με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Το Ιράν δημοσίευε βίντεο με την εκτόξευση drone που χτύπησαν διυλιστήριο στη Χάιφα

Ο ιρανικός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα σε διυλιστήριο στη Χάιφα το Σαββατοκύριακο, ανεβάζοντας στα social media και την εκτόξευση των drone που στόχευσαν τις ισραηλινές εγκαταστάσεις. Announcement No. 20 of the Islamic Republic of Iran Army:



– In response to the aggression against Iran's oil depots, Iran’s army attacked the oil and gas refinery and fuel tanks of the Zionist regime in Haifa with drones.



– The battle against the criminals of America and the… pic.twitter.com/YAf4Xen6Ns— True Promise – الوعد الصادق ✪🇮🇷 (@IRTruePromise) March 10, 2026

Χτυπήματα του Ιράν το βράδυ στις χώρες του Κόλπου

Καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τις αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, με το Ισραήλ να πλήττει επίσης τον Λίβανο, οι χώρες του Κόλπου συνεχίζουν να αναχαιτίζουν φαινομενικές επιθέσεις αντιποίνων από το Ιράν:

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε έναν βαλλιστικό πύραυλο και πέντε επιθετικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέρριψε με επιτυχία έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μετά τον θάνατο μιας 29χρονης γυναίκας σε επίθεση στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, αργά τη Δευτέρα.

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συνεχίζει να αναχαιτίζει «απειλές με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» από το Ιράν και έχει αναπτύξει συστήματα αεράμυνας και μαχητικά αεροσκάφη.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν επίσης ότι το προξενείο τους στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έγινε στόχος ενός drone, προκαλώντας ζημιές, αλλά όχι τραυματισμούς.

Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν έχει σχεδόν τελειώσει» – Απειλές για το Στενό του Ορμούζ

«Κάναμε μια μικρή εκδρομή επειδή νιώσαμε ότι έπρεπε να το κάνουμε αυτό για να απαλλαγούμε από κάποιο κακό. Και νομίζω ότι θα δείτε ότι θα είναι μια βραχυπρόθεσμη εκδρομή» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Φλόριντα.

«Πόσο καλός είναι ο στρατός μας, σωστά; Καταπληκτικό. Πόσο καλός; Βραχυπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα» πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε «απογοητευμένος» που ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εξελέγη ανώτατος ηγέτης του Ιράν – διαδεχόμενος έτσι τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θεωρούμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερα ανάλογα προβλήματα για τη χώρα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, ενώ όταν ρωτήθηκε αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αποτελεί στόχο, ο Τραμπ απάντησε πως θα ήταν «ακατάλληλο» να το πει αυτό.

«Αυτή ήταν απλώς μια εκδρομή σε κάτι που έπρεπε να γίνει. Πλησιάζουμε πολύ στο να το ολοκληρώσουμε», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Θα τελειώσει σύντομα», δήλωσε αργότερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Όταν ρωτήθηκε για τον περιορισμό των πλοίων από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα ανταποδώσουν με τεράστια δύναμη εάν οι Ιρανοί επιτεθούν σε πλοία σε αυτό το πέρασμα.

«Έτσι, το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ασφαλές. Έχουμε πολλά πλοία του Ναυτικού εκεί. Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό στον κόσμο. Και πάλι, τα περισσότερα από τα πλοία τους βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Αλλά θα τους χτυπήσουμε τόσο δυνατά που δεν θα είναι δυνατό ούτε για αυτούς ούτε για οποιονδήποτε άλλον που τους βοηθά να ανακτήσουν αυτό το μέρος του κόσμου, να κάνουν οτιδήποτε».

Επίσης, σε ανάρτησή του στο Truth Social, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια που θα διακόψει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, θα αντιμετωπιστεί με πλήγματα 20 φορές ισχυρότερα απ’ όσα έχουν γίνει έως τώρα.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν εύκολα προσβάσιμους στόχους, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την ανοικοδόμηση του Ιράν ως έθνους, προσθέτοντας ότι «Θάνατος, Φωτιά και Οργή θα κυριαρχήσουν επάνω τους».

Παράλληλα, τόνισε ότι ελπίζει και προσεύχεται να μην χρειαστεί η εφαρμογή αυτών των μέτρων.

Νετανιάχου: Η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν βρίσκεται στα χέρια του ιρανικού λαού

Η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν βρίσκεται στα χέρια του ιρανικού λαού, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Η φιλοδοξία μας είναι να οδηγήσουμε τον ιρανικό λαό να αποτινάξει το ζυγό της τυραννίας», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του χθες το βράδυ στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας. «Τελικά, αυτό εξαρτάται από τους ίδιους. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με τις ενέργειες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα τους σπάμε τα κόκαλα — και το χέρι μας είναι ακόμα απλωμένο».

«Αν πετύχουμε μαζί με τον ιρανικό λαό, θα φέρουμε ένα μόνιμο τέλος — αν υπάρχουν τέτοια πράγματα στη ζωή των εθνών — και θα φέρουμε την αλλαγή», είπε ο Νετανιάχου.