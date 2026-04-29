Washington Post: Δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο Άλεν πυροβόλησε τους μυστικούς πράκτορες του Τραμπ

Η Washington Post ανέλυσε το βίντεο από τη νύχτα της επίθεσης Κόουλ Τόμας Άλεν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Συγκεκριμένα, από το βίντεο της κάμερας πάνω από το σημείο ελέγχου ασφαλείας εγείρονται ερωτήματα για τις συνθήκες της ανταλλαγής πυρών.

Ο ύποπτος, Κόουλ Τόμας Άλεν, εμφανίζεται να βγαίνει από μια πλαϊνή πόρτα και να τρέχει με ταχύτητα (υπολογίστηκε περίπου στα 14 χλμ/ώρα) προς το σημείο ελέγχου των ανιχνευτών μετάλλων. Μόνο ένας αστυνομικός της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service) φαίνεται να αντιλαμβάνεται αμέσως την απειλή. Οι υπόλοιποι ένστολοι στο σημείο φαίνονται να αιφνιδιάζονται.

Ο αστυνομικός τράβηξε το όπλο του μέσα σε δύο δευτερόλεπτα και πυροβόλησε τέσσερις φορές. Η Washington Post επισημαίνει ότι τρεις από αυτές τις βολές φαίνεται να είχαν κατεύθυνση προς το μέρος όπου βρίσκονταν άλλοι υπάλληλοι ασφαλείας (TSA), καθώς ο Άλεν έτρεχε ανάμεσά τους.

Παρόλο που οι αρχικές κατηγορίες ανέφεραν ότι ο Άλεν πυροβόλησε με την καραμπίνα του εναντίον του αστυνομικού, η ανάλυση του βίντεο από την Post δεν δείχνει λάμψη στην κάννη (muzzle flash) του όπλου του υπόπτου.

Σε νεότερο δικαστικό έγγραφο της Τετάρτης, οι εισαγγελείς φάνηκαν να υπαναχωρούν ελαφρώς, αναφέροντας πλέον ότι ο αστυνομικός «παρατήρησε τον κατηγορούμενο να πυροβολεί», αντί να επιβεβαιώνουν κατηγορηματικά ότι ο αστυνομικός χτυπήθηκε από το βλήμα του.