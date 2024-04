Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση του πολεμικού συμβουλίου του Ισραήλ υπό τον πρωθυπουργό της χώρας Βενιαμίν Νετανιάχου το απόγευμα της Κυριακής 14/4, μετά τις ιρανικές επιθέσεις με drones που σημειώθηκαν τα ξημερώματα. Την ίδια στιγμή, συνεδριάζουν οι ηγέτες της G7 με τη συμμετοχή του Τζο Μπάιντεν, για να συζητήσουν μία «επείγουσα διπλωματική απάντηση» στην επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ.

Πριν την συνεδρίαση, ο κεντρώος υπουργός Πολέμου Μπένι Γκαντζ δήλωσε πως το Ισραήλ θα απαιτήσει ένα τίμημα από το Ιράν ως απάντηση στη μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

“Θα οικοδομήσουμε έναν περιφερειακό συνασπισμό και θα απαιτήσουμε το τίμημα από το Ιράν με τον τρόπο και τη χρονική στιγμή που είναι κατάλληλοι για εμάς“, δήλωσε ο Γκαντζ σε ανακοίνωσή του.

Το Ισραήλ πρέπει να ενισχύσει τη «στρατηγική συμμαχία και την περιφερειακή συνεργασία» που του επέτρεψαν να αντιμετωπίσει τη χθεσινή ιρανική επίθεση, αναφέρει στη δήλωσή του ο υπουργός Πολέμου του Ισραήλ Μπένι Γκαντζ.

«Το Ιράν είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, είναι μια περιφερειακή πρόκληση και είναι επίσης ένας κίνδυνος για το Ισραήλ, και χθες, ο κόσμος στάθηκε ξεκάθαρα μαζί με το Ισραήλ απέναντι στον κίνδυνο. Το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο κόσμος εναντίον του Ιράν – αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα στρατηγικό επίτευγμα, το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε για την ασφάλεια του Ισραήλ», συνεχίζει.

«Το Ισραήλ απέδειξε χθες ότι είναι άγκυρα στρατιωτικής και τεχνολογικής ισχύος και άγκυρα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή», προσθέτει.

«Αντιμετωπίζοντας την απειλή του Ιράν – θα οικοδομήσουμε έναν περιφερειακό συνασπισμό και θα απαιτήσουμε το τίμημα από το Ιράν, με τον τρόπο και τη στιγμή που μας ταιριάζει. Και το πιο σημαντικό – μπροστά στην επιθυμία των εχθρών μας να μας βλάψουν, θα ενωθούμε και θα γίνουμε πιο δυνατοί», προσθέτει ο Γκαντζ,.

«Ακόμη και σήμερα, πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη τα καθήκοντά μας – κυρίως την επιστροφή των ομήρων και την άρση της απειλής κατά των κατοίκων του βορρά και του νότου. Θα συνεχίσουμε την εκστρατεία, με αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα. Και μαζί – θα νικήσουμε».

Παράλληλα, ο υπουργός Πολέμου του Ισραήλ Μπένι Γκαντζ συνομίλησε νωρίτερα με την Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ για την ανάγκη σχηματισμού μια διεθνούς συμμαχίας απέναντι στην ιρανική επιθετικότητα, όπως έγραψε ο Γκαντζ στο X, πρώην Twitter.

«Συζητήσαμε πρώτα και κύρια την επιτακτική ανάγκη να σχηματίσουμε ένα παγκόσμιο ενιαίο μέτωπο για την αντιμετώπιση της τολμηρής ιρανικής επιθετικότητας άμεσα και μέσω των πληρεξουσίων του – σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο», έφραψε ο υπουργός Πολέμου του Ισραήλ.

