Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιτέθηκαν σε εμπορικό πλοίο – Θρίλερ με τις συνομιλίες και ανταλλαγή απειλών

Αβεβαιότητα επικρατεί σχετικά με τις συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίζει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα για τον πόλεμο.

Κι ενώ ο χρόνος για την εκεχειρία τελειώνει, ΗΠΑ και Ιράν προχώρησαν σε νέες προειδοποιήσεις για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου που έχει αποσταθεροποιήσει όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και έχει προκαλέσει τριγμούς στις αγορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ΥΠΕΞ του Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικό εμπορικό πλοίο

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιτέθηκαν σε ιρανικό εμπορικό πλοίο, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση του πληρώματός του, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Τραμπ: Ολοκληρωτική καταστροφή στο Ιράν με την επιχείρηση «Σφυρί του Μεσονυχτίου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική επιχείρηση «Σφυρί του Μεσονυχτίου» προκάλεσε «πλήρη και ολοκληρωτική καταστροφή» των ιρανικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την πυρηνική σκόνη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η απομάκρυνση των υπολειμμάτων θα αποτελέσει μια μακρά και δύσκολη διαδικασία.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε σε μέσα ενημέρωσης όπως το CNN, κατηγορώντας τα ότι δεν αναγνωρίζουν τη συμβολή των Αμερικανών πιλότων και ότι επιχειρούν να υποβαθμίσουν την επιτυχία της επιχείρησης.

Ο Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν «θα διαπραγματευτεί»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε τη Δευτέρα ότι το Ιράν «θα διαπραγματευτεί» ενόψει των αναμενόμενων συνομιλιών στο Πακιστάν.

Μιλώντας σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στο «The John Fredericks Show», μια συντηρητική ραδιοφωνική εκπομπή, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη θα προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα για συνέπειες εάν δεν το κάνει.

«Λοιπόν, θα διαπραγματευτούν και, αν δεν το κάνουν, θα δουν προβλήματα όπως δεν έχουν ξαναδεί», είπε ο πρόεδρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουν μια δίκαιη συμφωνία και θα ξαναχτίσουν τη χώρα τους», συνέχισε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι όταν το κάνουν, «δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα».

Πριν τερματίσει την κλήση, ο Τραμπ επέστρεψε στην αιτιολόγησή του για στρατιωτική δράση. «Και πρέπει να πω ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή στο Ιράν», είπε. «Δεν ήταν ότι είχαμε άλλη επιλογή. Έπρεπε να το κάνουμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά και θα την ολοκληρώσουμε και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι», πρόσθεσε πριν κλείσει το τηλέφωνο.

AXIOS: Ο Βανς θα ταξιδέψει στο Πακιστάν την Τρίτη για συνομιλίες με το Ιράν

ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίς τη Δευτέρα, σε συνέντευξή του, ότι ο Τζέι Ντι Βανς βρισκόταν καθ’ οδόν προς την Ισλαμαμπάντ και ότι θα βρισκόταν εκεί το αργότερο τη Δευτέρα ή νωρίς την Τρίτη για τον επόμενο γύρο συνομιλιών. Αμερικανοί αξιωματούχοι επεσήμαναν στη συνέχεια ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ βρισκόταν ακόμα στην Ουάσινγκτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, όπως ανέφερε το Axios, Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναμένεται να αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ μέχρι το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να διεξαγάγει συνομιλίες με το Ιράν σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε το Axios.

Ο Βανς θα φτάσει στο Πακιστάν την ώρα που η εκεχειρία σχεδόν θα εκπνέει – τυπικά αυτό είναι γύρω στα μεσάνυχτα της 21ης Απριλίου. Δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για την παράτασή της, αλλά πολύ περισσότερο δεν είναι σαφές αν το Ιράν θα παραστεί στις συνομιλίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, αναμένεται να ταξιδέψουν και αυτοί στο Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες.

Ο Λευκός Οίκος, αναφέρει ακόμη το Axios, όλη τη Δευτέρα περίμενε ένα σήμα από την Τεχεράνη ότι θα στείλει την ομάδα διαπραγμάτευσης στο Ισλαμαμπάντ.

Ωστόσο, πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι οι Ιρανοί καθυστερούσαν εν μέσω πίεσης από τους Φρουρούς της Επανάστασης προς τους διαπραγματευτές να κρατήσουν πιο σκληρή γραμμή πάνω στη θέση ότι καμία συζήτηση χωρίς τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού.

Γκαλιμπάφ: Δεν δεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών

Το Ιράν δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί υπό τη σκιά απειλών, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Σε ανάρτησή του τα μεσάνυχτα της Δευτέρας έγραψε:

«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει να μετατρέψει αυτό το τραπέζι των διαπραγματεύσεων —στη δική του φαντασία— σε τραπέζι παράδοσης ή να δικαιολογήσει την επανάληψη των πολεμοκάπηλων ενεργειών του.

Δεν δεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών και τις τελευταίες δύο εβδομάδες ετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης».

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στον Πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ ότι οι «συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τις ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη.

«Το Ιράν θα ζυγίσει προσεκτικά τις συνθήκες και κατόπιν θα αποφασίσει ποιος είναι ο δρόμος που θα πάρει», πρόσθεσε.

Από τη μεριά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωνε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα διεξαγάγει νέες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και ότι δεν έχει προγραμματιστεί επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων.

Η CENTCOM κοινοποίησε εικόνες από την αναχαίτιση του Touska

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, κοινοποίησε φωτογραφίες των αμερικανικών δυνάμεων να αναχαιτίζου πλοίο που συνδέεται με το Ιράν, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού τους. U.S. forces patrol the Arabian Sea near M/V Touska, April 20, as the Iranian-flagged vessel's container cargo is searched after U.S. Marines boarded and seized the ship when it attempted to violate the U.S. naval blockade. pic.twitter.com/Czs127lK6p— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

«Οι αμερικανικές δυνάμεις περιπολούν στην Αραβική Θάλασσα κοντά στο M/V Touska, στις 20 Απριλίου, καθώς το φορτίο εμπορευματοκιβωτίων του πλοίου με ιρανική σημαία ερευνάται αφότου Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν και κατέσχεσαν το πλοίο όταν αυτό επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αεροπορική επίθεση στην πόλη Καακαγιέτ Ελ Τζισρ τις τελευταίες ώρες. Οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν επίσης να κατεδαφίζουν σπίτια στην πόλη Χιάμ, παραβιάζοντας την 10ήμερη εκεχειρία.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ισραήλ στοχεύουν στον τερματισμό των εχθροπραξιών και της κατοχής στο νότιο Λίβανο, παρά το γεγονός ότι η Χεζμπολάχ και οι υποστηρικτές της απέρριψαν τις διαπραγματεύσεις.