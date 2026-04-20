Ντόναλντ Τραμπ: Δεν θα άρουμε το ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Σε μπαράζ αναρτήσεων σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσα από την πλατφόρμα Truth Social

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε μεταξύ άλλων οι ΗΠΑ δεν θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι να υπάρξει συμφωνία.

Στην πρώτη ανάρτηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία πάνω στην οποία εργάζεται η κυβέρνησή του θα είναι καλύτερη από την πυρηνική συμφωνία που σύναψε ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα με το Ιράν το 2015, αν και δεν παρείχε λεπτομέρειες για το πώς θα διέφερε σημαντικά.

«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ που κάνουμε με το Ιράν θα είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ από την JCPOA, που συνήθως αναφέρεται ως «Η Πυρηνική Συμφωνία του Ιράν», που συντάχθηκε από τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και τον Νυσταγμένο Τζο Μπάιντεν, μια από τις Χειρότερες Συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ σε σχέση με την Ασφάλεια της Χώρας μας. Ήταν ένας εγγυημένος Δρόμος προς ένα Πυρηνικό Όπλο, κάτι που δεν θα συμβεί και δεν μπορεί να συμβεί με τη Συμφωνία στην οποία εργαζόμαστε», έγραψε ο Τραμπ.

Στη δεύτερη ανάρτηση, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν δέχεται πιέσεις να συνάψει συμφωνία με το Ιράν.

«Διάβασα τα ψεύτικα νέα που λένε ότι βρίσκομαι υπό «πίεση» για να κλείσω μια συμφωνία. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ! Δεν βρίσκομαι υπό καμία απολύτως πίεση, αν και όλα θα συμβούν, σχετικά γρήγορα!», έγραψε. «Ο χρόνος δεν είναι ο αντίπαλός μου, το μόνο που έχει σημασία είναι να διορθώσουμε επιτέλους, μετά από 47 χρόνια, το ΧΑΟΣ που άφησαν να συμβεί άλλοι πρόεδροι επειδή δεν είχαν το θάρρος ή την προνοητικότητα να κάνουν αυτό που έπρεπε να γίνει σε σχέση με το Ιράν».

Στην τρίτη ανάρτηση , ο Τραμπ είπε ότι «κερδίζει έναν πόλεμο, ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΤΑΦΟΡΑ, τα πράγματα πάνε πολύ καλά» και ότι τα μέσα ενημέρωσης με τις «ψεύτικες ειδήσεις» παρουσιάζουν ότι οι ΗΠΑ χάνουν τον πόλεμο. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, τον οποίο δεν θα άρουμε μέχρι να υπάρξει μια «ΣΥΜΦΩΝΙΑ», καταστρέφει ολοκληρωτικά το Ιράν».

Τέλος, ο Τραμπ φάνηκε να λέει ότι οι περιορισμοί του Ιράν στην θαλάσσια κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ ωφελούν τις ΗΠΑ. «Η ιρανική ηγεσία έχει αναγκάσει εκατοντάδες πλοία να κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στο Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα, για να προμηθευτούν το πετρέλαιό τους — Σας ευχαριστώ πολύ! Πρόεδρε ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», έγραψε.