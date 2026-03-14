Το Ιράν επέτρεψε σε ινδικά πλοία να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν επέτρεψε σε ορισμένα ινδικά πλοία να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής της Τεχεράνης στην Ινδία Μοχαμάντ Φαταλί, επιβεβαιώνοντας μια σπάνια εξαίρεση στον αποκλεισμό που έχει διαταράξει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο Φαταλί δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό των πλοίων στα οποία παρασχέθηκε ασφαλής διάπλους. Ο αξιωματούχος έκανε τις δηλώσεις αυτές σε συνέδριο του τηλεοπτικού δικτύου India Today στο Νέο Δελχί.