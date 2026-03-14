Το Ιράν επέτρεψε σε ινδικά πλοία να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ
Μια σπάνια εξαίρεση στον αποκλεισμό
Το Ιράν επέτρεψε σε ορισμένα ινδικά πλοία να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής της Τεχεράνης στην Ινδία Μοχαμάντ Φαταλί, επιβεβαιώνοντας μια σπάνια εξαίρεση στον αποκλεισμό που έχει διαταράξει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.
Ο Φαταλί δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό των πλοίων στα οποία παρασχέθηκε ασφαλής διάπλους. Ο αξιωματούχος έκανε τις δηλώσεις αυτές σε συνέδριο του τηλεοπτικού δικτύου India Today στο Νέο Δελχί.
