ΟΗΕ: Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρωπιστικές επιχειρήσεις

Ένας κορυφαίος αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών για ανθρωπιστικές υποθέσεις προειδοποίησε ότι το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ θα μπορούσε να έχει «τεράστιο αντίκτυπο» στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.

«Όταν τα πλοία σταματούν να κινούνται μέσω αυτού του Πορθμού, οι συνέπειες εξαπλώνονται γρήγορα. Τρόφιμα, φάρμακα, λιπάσματα και άλλες προμήθειες γίνονται πιο δύσκολο να μεταφερθούν και πιο ακριβά στην παράδοση», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Τομ Φλέτσερ, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για ανθρωπιστικά θέματα και συντονιστής έκτακτης ανάγκης.