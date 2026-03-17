Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ: “Θα βρεθούν μπροστά σε νέο Βιετνάμ αν στείλουν χερσαίες δυνάμεις”



Προειδοποίηση στις ΗΠΑ έστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Saeed Khatibzadeh λέγοντας ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες με ένα νέο Βιετνάμ αν στείλουν στρατεύματα στον πόλεμο.

Ο Khatibzadeh, μιλώντας στο Sky News από το γραφείο του στην Τεχεράνη, είπε ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να πολεμήσει για όσο διάστημα χρειαστεί, ενώ δεν απέκλεισε τις διαπραγματεύσεις, καταστώντας σαφές ότι εναπόκειται στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους να υποβάλουν μια πρόταση που θα τερματίσει τη σύγκρουση μια για πάντα.

Πράλληλα, ερωτηθείς για την πιθανότητα αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος, το μήνυμά του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν σαφές: «Απλά διαβάστε τι συνέβη στο Βιετνάμ».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Αμερικανοί στρατιώτες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν παρόμοια μοίρα στο Ιράν: «Καταλαβαίνουν ότι όσοι τους έσυραν σε αυτόν τον πόλεμο μπορούν να τους σύρουν και σε ένα τέλμα».