Εντολή των IDF να εκκενωθεί όλος ο νότιος Λίβανος, “κινδυνεύετε” – Το Ιράν απειλεί όσους “ενεργούν κατά της χώρας”

Επικίνδυνες διαστάσεις έχουν λάβει οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, που έχουν εξαπλωθεί σε πολλές χώρες της ευρύτερης περιοχής.

Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα αδιάκοπα, με το Ισραήλ να εξαπολύει νέο κύμα επιθέσεων και το Ιράν να εκτοξεύει απειλές.

Ισραηλινός στρατός: «Εκκενώστε όλο τον νότιο Λίβανο, μετακινηθείτε βόρεια του ποταμού Λιτάνι»

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) λένε ότι οι Λιβανέζοι πολίτες σε όλο το νότιο Λίβανο πρέπει να εκκενώσουν βόρεια του ποταμού Λιτάνι, εν μέσω των συνεχιζόμενων μαχών κατά της Χεζμπολάχ.

«Οι δραστηριότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ αναγκάζουν τις IDF να ενεργήσουν εναντίον της με βία. Οι IDF δεν σκοπεύουν να σας βλάψουν. Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας. Όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη της Χεζμπολάχ, εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό μάχης θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του», λέει ο εκπρόσωπος του στρατού, Συνταγματάρχης Αβιτσάι Αντράι.

«Προς τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου, πρέπει να κατευθυνθείτε αμέσως βόρεια του ποταμού Λιτάνι. Για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας και να μετακινηθείτε βόρεια πέρα από τον ποταμό Λιτάνι» τονίζει.

Ο Αντράι προσθέτει ότι οποιαδήποτε κίνηση προς τα νότια «μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας». #عاجل ‼️تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان

🔸إنّ أنشطة حزب الله الإرهابي تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بالقوة. جيش الدفاع لا ينوي إلحاق الأذى بكم.

🔸حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورًا. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.… pic.twitter.com/4yVqByIonw— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 4, 2026

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους σε κοινότητες νότια της Βηρυτού και στην Μπααλμπέκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας και επίσημο μέσο ενημέρωσης, την πέμπτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Λίβανος ενεπλάκη τη Δευτέρα στον περιφερειακό πόλεμο, όταν το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, εξαπέλυσε την πρώτη επίθεσή του εναντίον του Ισραήλ έπειτα από έναν χρόνο και πλέον, για να «εκδικηθεί» τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο, στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νότια της πρωτεύουσας, «επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού στις περιοχές Αραμούν και Σααντίγιατ» είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8, «σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό» των θυμάτων τον οποίο δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας.

Στην Μπααλμπέκ (ανατολικά), πόλη με κατά πλειονότητα σιιτικό πληθυσμό, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε τετραώροφη πολυκατοικία, μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Εξάλλου στη Χαζμία, προάστιο της Βηρυτού, ξενοδοχείο χτυπήθηκε επίσης σε βομβαρδισμό και «ασθενοφόρα» έσπευσαν στο σημείο, μετέδωσε το ANI, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα μέχρι στιγμής.

Η Χεζμπολά ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι έβαλε στο στόχαστρο τη ναυτική βάση στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, στη δωδέκατη επίθεση στην οποία προχώρησε μέσα στην ημέρα, σε αντίποινα για τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο λιβανικό έδαφος, ειδικά στο προπύργιό του, τα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού.

Από τη Δευτέρα, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 335 έχουν τραυματιστεί στο κύμα βομβαρδισμών του Ισραήλ στον Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας χθες, πριν από τα πλήγματα της νύχτας.

Ιράν: Η Τεχεράνη απειλεί όσους «ενεργούν κατά της χώρας»

Το Ιράν βρίσκεται «σε κατάσταση πολέμου» και θα ενεργήσει «αποφασιστικά» κατά όσων δρουν κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησε η ιρανική δικαστική εξουσία απευθυνόμενη στον ιρανικό πληθυσμό.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής δικαστικής εξουσίας του Ιράν Γολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ, γνωστός για τον ρόλο του στην καταστολή των κινημάτων διαμαρτυρίας στο Ιράν και ως ένθερμος υποστηρικτής των μαζικών φυλακίσεων, των συνοπτικών διαδικασιών και της εφαρμογής της θανατικής ποινής.

«Κατά συνέπεια, όσοι ενεργούν με οποιονδήποτε τρόπο, με λόγια ή πράξεις, σύμφωνα με τα παράνομα συμφέροντα του επιτιθέμενου εχθρού, θα αντιμετωπίζονται με σθεναρότητα και αυστηρότητα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες», προειδοποίησε κατά την πέμπτη ημέρα του πολέμου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan.

Εν τω μεταξύ, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει ότι οι εκρήξεις ακούγονται σε διάφορα μέρη της ιρανικής πρωτεύουσας.

Ιράν: Εκτόξευσε πάνω από 40 πυραύλους εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι εκτόξευσαν γύρω στους 40 πυραύλους εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, κατά την πέμπτη ημέρα αντιποίνων μετά τις επιθέσεις εναντίον του εδάφους του Ιράν.

«Πριν από μερικές ώρες, το 17ο κύμα της επιχείρησης ‘Αληθινή υπόσχεση-4’ πραγματοποιήθηκε με την εκτόξευση περισσότερων από 40 πυραύλων από τις δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προς αμερικανικούς και σιωνιστικούς (σ.σ.: ισραηλινούς) στόχους», σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, η οποία δεν έκανε γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Νέο κύμα επιθέσεων των IDF στην Τεχεράνη

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εξαπέλυσαν το πρωί νέο κύμα επιθέσεων. Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε ευρείας κλίμακας επιθέσεις με στόχο «στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στην Τεχεράνη ανέφεραν οι IDF.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ισφαχάν και το Σιράζ κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον στρατό.

Ο εκπρόσωπος των IDF, Ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι είναι η πρώτη φορά που ο στρατός χτυπά σε αυτήν την περιοχή στην τρέχουσα εκστρατεία κατά του Ιράν.

Σημείωσε ότι περισσότεροι από 20 στόχοι χτυπήθηκαν στις επιδρομές, συμπεριλαμβανομένων δύο εγκαταστάσεων στο Ισφαχάν όπου το Ιράν αποθήκευε προηγμένους βαλλιστικούς πυραύλους Ghadr.

Άλλοι στόχοι περιλάμβαναν χώρους αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ, καθώς και συστήματα αεράμυνας, σύμφωνα με τις IDF.

«Εκτιμούμε ότι οι επιδρομές εξουδετέρωσαν πολλές δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ», τόνισε ο Ντεφρίν.

Υποβρύχιο χτύπησε ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα, τουλάχιστον 101 αγνοούμενοι

Συναγερμός στις ακτές της Σρι Λάνκα, καθώς πληροφορίες που έδωσαν στο Reuters την Τετάρτη πηγές του ναυτικού και του υπουργείου Άμυνας της χώρας, μία ιρανική φρεγάτα δέχτηκε επίθεση από υποβρύχιο, αφήνοντας πίσω αγνοούμενους και τραυματίες.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 101 άτομα που αγνοούνται και 78 τα οποία έχουν τραυματιστεί, από το πλήγμα στη φρεγάτα IRIS Dena.

Νωρίτερα, οι τοπικές Αρχές μιλούσαν για διάσωση 32 «βαριά τραυματισμένων» ναυτικών που επέβαιναν στην ιρανική φρεγάτα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του νησιού, ενώ ο υπουργός Άμυνας επισήμανε πως το πλοίο έχει βυθιστεί.

Η φρεγάτα με 180 μέλη πληρώματος είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου τα ξημερώματα.

Πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν ένα κύμα πυραύλων και drones από το Ιράν.

Ο στρατός του Κουβέιτ αναφέρει ότι θα τους αντιμετωπίσει και θα τους αναχαιτίσει.

Κουβέιτ: Νεκρή 11χρονη από θραύσματα

Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κορίτσι ένδεκα ετών υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε αφού χτυπήθηκε από συντρίμμια που κατέπεσαν από τους αιθέρες στην ομώνυμη πρωτεύουσα του εμιράτου. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε για τι είδους συντρίμμια επρόκειτο.

Σημειώνεται πως έχουν ανακοινωθεί αρκετά παρόμοια συμβάντα από το Σάββατο, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα του εμιράτου επιχειρεί διαρκώς για την αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων. Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η Σαουδική Αραβία λέει ότι αναχαίτισε δυο πυραύλους και εννιά drones

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την αναχαίτιση δυο πυραύλων κρουζ και εννέα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο του βασιλείου.

«Δυο πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στη Χαρτζ», περιοχή στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

«Εννιά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μόλις εισήλθαν στον εναέριο χώρο του βασιλείου», σημείωσε λίγο νωρίτερα μέσω X.

Ντουμπάι: Το Ιράν επιτέθηκε με drone στο αμερικανικό προξενείο

Iσχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή όπου βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι.

Πυκνοί καπνοί έγιναν ορατοί από το σημείο, προκαλώντας αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αρχές επιχείρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς η οποία προκλήθηκε από επίθεση με drone, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Ριάντ: Σταθμός της CIA επλήγη από drone

Μια επίθεση με drone, που αποδίδεται στο Ιράν, έπληξε τη Δευτέρα τον σταθμό της CIA στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, γεγονός που θα μπορούσε να θεωρηθεί συμβολική νίκη για την Ισλαμική Δημοκρατία, καθώς πλήττει αμερικανικούς στόχους και προσωπικό σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όπως σχολιάζουν με δύο πηγές που επικαλείται η Washington Post.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσαν ότι δύο drones έπληξαν το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ, χωρίς όμως να αποκαλύψουν ότι στόχος της επίθεσης ήταν και ο κόμβος της αμερικανικής κατασκοπείας. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Εσωτερική ενημέρωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την οποία επικαλείται η Washington Post, αναφέρει ότι η επίθεση «προκάλεσε κατάρρευση» τμήματος της οροφής της πρεσβείας με αποτέλεσμα την είσοδο καπνού στο εσωτερικό. Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι το κτίριο υπέστη «δομικές ζημιές» και ότι το προσωπικό κινείται μόνο σε ασφαλείς χώρους.

Η έκταση των ζημιών δεν ήταν άμεσα σαφής. Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι τραυματίστηκε κάποιο μέλος του προσωπικού της CIA.

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε πως έχουν τον «πλήρη έλεγχο» του στενού του Χορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν τον «πλήρη έλεγχο» του στενού του Χορμούζ, διέλευσης-κλειδιού για τη μεταφορά πετρελαίου διά θαλάσσης και πύλη στον περσικό Κόλπο, διαβεβαίωσαν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν σήμερα.

«Αυτή τη στιγμή το στενό του Χορμούζ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ενδέχεται να αρχίσει «το ταχύτερο δυνατό» να εκτελεί αποστολές συνοδείας, «αν είναι αναγκαίο» για τη διέλευση του στενού από πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.