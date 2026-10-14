Χάος στα Τίρανα: Μολότοφ, φωτιές και λεηλασίες – Φοιτητές ζητούν την παραίτηση Ράμα, 14 τραυματίες αστυνομικοί

Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στα Τίρανα, με την αλβανική πρωτεύουσα να βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο επίκεντρο βίαιων επεισοδίων, καθώς διαδηλωτές συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις, εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ και προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές σε δημόσια κτίρια και καταστήματα.

Οι κινητοποιήσεις, στις οποίες πρωτοστατούν φοιτητές και έχουν πλέον συμμετάσχει και μαθητές λυκείων, στρέφονται κατά της διαφθοράς, ενώ βασικά αιτήματα αποτελούν οι μεταρρυθμίσεις στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και η παραίτηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την αστυνομία, 14 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι εννέα νοσηλεύονται, ενώ η ένταση συνεχίζεται σε διάφορα σημεία της πόλης.

Μολότοφ σε υπουργεία και επιθέσεις στο πρωθυπουργικό μέγαρο

Τα επεισόδια έχουν λάβει σοβαρές διαστάσεις, με διαδηλωτές να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια, να σπάνε τζάμια και να συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, το υπουργείο Παιδείας, το Κοινοβούλιο και το πρωθυπουργικό μέγαρο.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταστροφές στο υπουργείο Παιδείας, όπου διαδηλωτές έσπασαν παράθυρα και πέταξαν βόμβες μολότοφ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στον πρώτο όροφο.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Μιρέλα Κουμπάρο, από τα επεισόδια καταστράφηκαν και έγγραφα που βρίσκονταν στο κτίριο.

Παρά τις ζημιές, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι το υπουργείο θα παραμείνει ανοιχτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ομάδες διαδηλωτών επιτίθενται σε τράπεζες και εμπορικά καταστήματα, σπάζοντας βιτρίνες, προχωρώντας σε λεηλασίες και βάζοντας φωτιές.

Πώς ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν την Τρίτη (13/10), όταν φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Παιδείας, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανώτατη εκπαίδευση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αρχική συγκέντρωση εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια, τα οποία συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ.

Οι διαδηλωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Τετάρτη (14/10), με τη συμμετοχή να διευρύνεται, καθώς στις κινητοποιήσεις προστέθηκαν μαθητές λυκείων από το κέντρο των Τιράνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τις συγκρούσεις να επεκτείνονται σε διαφορετικά σημεία της αλβανικής πρωτεύουσας.

Πρόεδρος Αλβανίας: «Η βία δεν αποτελεί μέσο διαμαρτυρίας»

Ο πρόεδρος της Αλβανίας, Μπαϊράμ Μπεγκάι, παρενέβη δημόσια, καταδικάζοντας τα επεισόδια και καλώντας όλες τις πλευρές να κινηθούν εντός των ορίων του νόμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπεγκάι υπογράμμισε ότι η βία δεν μπορεί να αποτελεί μέσο έκφρασης της διαμαρτυρίας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ούτε οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν το δικαίωμα να υπερβαίνουν τις νόμιμες αρμοδιότητές τους.

Παράλληλα, δήλωσε ανοιχτός στον διάλογο με τους πολίτες και πρόθυμος να ακούσει τις ανησυχίες τους.

Καταδικάζει την επίθεση στο Κοινοβούλιο ο Νίκο Πελέσι

Την επίθεση στο κτίριο της αλβανικής Βουλής καταδίκασε ο πρόεδρός της, Νίκο Πελέσι, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες τις πράξεις βίας.

Ο Πελέσι επισήμανε ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνία, καλώντας τα πολιτικά κόμματα να αποστασιοποιηθούν από τα επεισόδια.

Όπως ανέφερε, καμία πολιτική ατζέντα δεν μπορεί να θεωρείται σημαντικότερη από την ίδια την Αλβανία.

Υπουργός Παιδείας: «Οι καταστροφές δεν αντιπροσωπεύουν τους μαθητές»

Η υπουργός Παιδείας, Μιρέλα Κουμπάρο, αναγνώρισε το δικαίωμα των πολιτών να απαιτούν περισσότερα από τους θεσμούς, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η διαμαρτυρία δεν δικαιολογεί επιθέσεις σε δημόσια κτίρια.

Η ίδια επανέλαβε την πρόσκληση για διάλογο με τους φοιτητές και τους μαθητές.

Όπως τόνισε, οι πράξεις καταστροφής δεν εκφράζουν τη σχέση που επιδιώκει να έχει το υπουργείο Παιδείας με τη μαθητική και φοιτητική κοινότητα.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα κατηγορεί την αντιπολίτευση

Σε πολιτικό επίπεδο, η ένταση έχει προκαλέσει σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.

Το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα, με ανάρτησή του, καταδίκασε τη βία, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η καταστροφή δημόσιων υποδομών.

«Η βία δεν είναι λύση! Η Αλβανία έχει πληρώσει εξαιρετικά υψηλό τίμημα για το χάος στο παρελθόν, όπου στο όνομα του θυμού και της εξέγερσης, θεσμοί δέχτηκαν επιθέσεις και περιουσίες καταστράφηκαν. Όποιος αγαπά την πατρίδα του δεν καταστρέφει την Αλβανία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ταουλάντ Μπάλα, κατηγόρησε το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης και προσωπικά τον Σάλι Μπερίσα ότι βρίσκονται πίσω από τα βίαια επεισόδια.

Πρόκειται για πολιτική καταγγελία της κυβερνητικής πλευράς, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί στο συγκεκριμένο στάδιο στοιχεία που να τεκμηριώνουν την εμπλοκή της αντιπολίτευσης στην οργάνωση των επιθέσεων.

Σε εξέλιξη η ένταση στα Τίρανα

Η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα παραμένει τεταμένη, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται και οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με εκτεταμένες καταστροφές.

Με τις διαδηλώσεις να έχουν ξεπεράσει τα όρια μιας κινητοποίησης για τα προβλήματα της εκπαίδευσης και να αποκτούν ευρύτερα αντικυβερνητικά χαρακτηριστικά, η πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση Ράμα εντείνεται.

Το επόμενο διάστημα θα φανεί εάν οι εκκλήσεις για διάλογο μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση ή εάν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν.