Αλβανία: Χάος στα Τίρανα με μολότοφ και δακρυγόνα – Οι φοιτητές ζητούν την παραίτηση Ράμα

Σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων μετατράπηκε το κέντρο των Τιράνων, καθώς οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, συνεχίζονται για 19η ημέρα, με τις εντάσεις να κλιμακώνονται το Σάββατο (31/10).

Διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες και βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και αντλίες νερού, επιχειρώντας να απομακρύνει τις ομάδες που συμμετείχαν στα επεισόδια.

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Οι φοιτητές επιμένουν στο αίτημά τους για παραίτηση του Έντι Ράμα, απορρίπτοντας την πρότασή του για διάλογο.

Τίρανα: Από τους φλεγόμενους κάδους στις μολότοφ

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ξεκίνησε στις 14:00 τοπική ώρα έξω από το υπουργείο Παιδείας.

Παρότι τις προηγούμενες ημέρες οι φοιτητικές κινητοποιήσεις εξελίσσονταν ειρηνικά, αυτή τη φορά η ένταση εκδηλώθηκε σχεδόν από την έναρξη της συγκέντρωσης.

Ομάδες διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και άναψαν καπνογόνα.

Οι αστυνομικοί, χρησιμοποιώντας μεγάφωνα, κάλεσαν τους συγκεντρωμένους να αποστασιοποιηθούν από τις βίαιες ενέργειες. Ωστόσο, ακολούθησαν επιθέσεις με πέτρες και σφεντόνες, με την αστυνομία να προχωρά σε ρίψεις νερού.

Καθώς περνούσε η ώρα, τα επεισόδια κλιμακώθηκαν, με διαδηλωτές να εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών οχημάτων και τις δυνάμεις ασφαλείας να απαντούν με χρήση δακρυγόνων.

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Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους υπήρξαν και πολίτες που απηύθυναν εκκλήσεις για ειρηνική διαμαρτυρία.

Νέα επεισόδια έξω από το γραφείο του Έντι Ράμα

Η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε στα Τίρανα προκάλεσε προσωρινή ύφεση των επεισοδίων.

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Ωστόσο, περίπου στις 17:00 τοπική ώρα, ομάδες διαδηλωτών κατευθύνθηκαν προς το γραφείο του πρωθυπουργού, όπου ξέσπασε νέος γύρος συγκρούσεων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι διαδηλωτές εκτόξευσαν μολότοφ, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με δακρυγόνα και αντλίες νερού.

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Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν περιμετρικά του πρωθυπουργικού γραφείου, ενώ αυξημένα μέτρα ασφαλείας εφαρμόστηκαν και έξω από το υπουργείο Εσωτερικών.

Η παρέμβαση Μπερίσα και η άρνηση των φοιτητών

Στις κινητοποιήσεις επιχείρησε να συμμετάσχει και το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης, υπό τον Σαλί Μπερίσα, το οποίο είχε απευθύνει κάλεσμα για παναλβανική διαμαρτυρία σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους φοιτητές.

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Η πορεία του κόμματος ξεκίνησε από τα κεντρικά γραφεία του, με βουλευτές στην κεφαλή, και κατευθύνθηκε προς τη Λεωφόρο των Εθνομαρτύρων.

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο και στη συνέχεια κινήθηκαν προς το υπουργείο Παιδείας.

Εκεί, ωστόσο, σημειώθηκαν εντάσεις ανάμεσα σε εκπροσώπους του Δημοκρατικού Κόμματος και φοιτητές, οι οποίοι απέρριψαν την πρόταση για κοινή κινητοποίηση εναντίον του Ράμα.

Οι φοιτητές ξεκαθάρισαν ότι η κινητοποίησή τους δεν έχει κομματικό χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας πως «αυτή η διαμαρτυρία είναι του λαού και όχι των κομμάτων».

Η στάση τους ανέδειξε την προσπάθεια των συμμετεχόντων να διατηρήσουν την αυτονομία των κινητοποιήσεων, παρά την πολιτική αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτές.

Περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί στους δρόμους

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.

Σε ετοιμότητα βρίσκονται οχήματα εκτόξευσης νερού και δυνάμεις ταχείας επέμβασης με ειδικό εξοπλισμό, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις φοιτητικές κινητοποιήσεις να συνεχίζονται και την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Ράμα να μην εμφανίζει σημάδια αποκλιμάκωσης.