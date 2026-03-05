Τηλεφωνική συνομιλία Μελόνι-Μακρόν: Συζήτησαν για Κύπρο και Ιράν

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε πριν από λίγο τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμάνουελ Μακρόν.

Όπως ανακοινώθηκε από την ιταλική κυβέρνηση, κύρια θέματα συζήτησης ήταν οι εξελίξεις της σύρραξης στο Ιράν, με τις επιπτώσεις της στην Μέση Ανατολή και σε διεθνή κλίμακα, όπως και σε ό,τι αφορά την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

«Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος Μακρόν επανέλαβαν και την κοινή τους δέσμευση για στήριξη των Χωρών του Κόλπου, οι οποίες πλήττονται από τις αδικαιολόγητες επιθέσεις του Ιράν, και υπέρ της ασφάλειας της Κύπρου, όπως και για να αποφευχθεί στρατιωτική κλιμάκωση στο Λίβανο“, προστίθεται στην ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.