Σάλος στην Ουκρανία: Σκελετωμένοι στρατιώτες στην πρώτη γραμμή των μαχών (Εικόνες)

Τις τελευταίες ημέρες έχει προκληθεί σάλος στην Ουκρανία, λόγω των συνθηκών όπου πολεμούν οι στρατιώτες της 14ης Ταξιαρχίας του 2ου Μηχανοκίνητου Τάγματος που υπηρετούν στο μέτωπο του Χαρκόβου, στα σύνορα δηλαδή με την Ρωσία.

Αν και πολλοί θα υπέθεταν αρχικά ότι αιτία είναι οι διαρκείς ρωσικοί βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις με drones, που υποχρεώνουν τους στρατιώτες να δρουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, στη συγκεκριμένη περίπτωση η ευθύνη αποδίδεται στην ουκρανική πλευρά – και ειδικότερα στον στρατό της, λόγω ανεπαρκούς διοικητικής μέριμνας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως πριν από λίγες ημέρες, όταν η Ιβάνα Πομπερέζνιουκ, κόρη πρώην στρατιώτη της συγκεκριμένης μονάδας του ουκρανικού στρατού, κατήγγειλε μέσω των social media ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες αντιμετωπίζουν εδώ και οκτώ μήνες ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, εξαιτίας σοβαρών ελλείψεων σε τρόφιμα και πόσιμο νερό.

«Στρατιώτες σε θέσεις μάχης χωρίς φαγητό και νερό! Η διοίκηση δεν ανταποκρίνεται. Οι μαχητές χάνουν τις αισθήσεις τους από την πείνα, πίνουν νερό βροχής. Υπάρχουν επίσης προβλήματα με την επικοινωνία», έγραψε η ίδια, ενώ πρόσθεσε ότι ο πατέρας της αποστρατεύτηκε για λόγους υγείας.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο σύζυγός της, ο οποίος διατηρεί επικοινωνία με τα αδέλφια του που υπηρετούν στην ίδια μονάδα, στάλθηκαν φωτογραφίες που αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση: στρατιώτες εμφανώς εξαντλημένοι και υποσιτισμένοι, να επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσκολες και άθλιες συνθήκες.

Την ίδια στιγμή, η σύζυγος ενός από τους στρατιώτες, η Αναστασία Σιλτσούκ, ανάρτησε σχετικές εικόνες στο Facebook, απευθύνοντας έκκληση προς τη στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας να δώσει άμεσα προσοχή στο ζήτημα και να μεριμνήσει για τη φροντίδα των μαχητών.

«Εθελοντικά υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία από την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής. Ζητάμε από την ανώτερη διοίκηση να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση και να αποτρέψει επικίνδυνες ενέργειες!» είπε χαρακτηριστικά, δημοσιεύοντας φωτογραφίες.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας τοποθετήθηκε σχετικά με τις καταγγελίες και τις σχετικές αναρτήσεις, επισημαίνοντας ότι ο διοικητής της 14ης Ταξιαρχίας του 2ου Τάγματος είχε ήδη αναλάβει τη διερεύνηση του ζητήματος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως ενδέχεται να αντικαταστάθηκε.

Όπως υποστηρίζουν συγγενείς των στρατιωτών, μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης σημειώθηκε αισθητή βελτίωση στην κατάσταση της μονάδας μέσα σε μόλις 24 ώρες, ενώ αξιωματικοί του ουκρανικού στρατού επικοινώνησαν απευθείας μαζί τους.