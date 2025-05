Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας που επισκέπτονται το Κίεβο, είχαν σήμερα μία τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συζητώντας τις προσπάθειες ειρήνευσης, ανέφερε ο Ουκρανός υπουργός των Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

Σε μία ανάρτησή του στο Χ ο Σιμπίχα, ανέφερε ότι η Ουκρανία και όλοι οι σύμμαχοί της είναι έτοιμοι για μία πλήρη και χωρίς όρους εκεχειρία στο έδαφος, τη θάλασσα και τον αέρα για τουλάχιστον 30 ημέρες, αρχής γινομένης από τη Δευτέρα.

Ο ίδιος, χαρακτήρισε “παραγωγική” την τηλεφωνική συνομιλία.

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.



Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m