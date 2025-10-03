Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν για τη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησαν τηλεφωνικά την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρωτοβουλία προήλθε από την αμερικανική πλευρά και η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στη Γάζα.

Από την Άγκυρα έγινε γνωστό ότι ο Τούρκος πρόεδρος ενημέρωσε τον Τραμπ πως η πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον και η μεταξύ τους συνάντηση ενίσχυσαν τις διμερείς σχέσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας, ιδιαίτερα στον αμυντικό τομέα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Τουρκία υποστηρίζει πρωτοβουλίες για ειρήνευση σε περιφερειακό επίπεδο και επισήμανε ότι οι προσπάθειες θα είναι επιτυχημένες μόνο εφόσον το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις του.