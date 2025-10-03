Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν για τη Γάζα
Η αμερικανική πλευρά πήρε την πρωτοβουλία
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησαν τηλεφωνικά την Παρασκευή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρωτοβουλία προήλθε από την αμερικανική πλευρά και η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στη Γάζα.
Από την Άγκυρα έγινε γνωστό ότι ο Τούρκος πρόεδρος ενημέρωσε τον Τραμπ πως η πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον και η μεταξύ τους συνάντηση ενίσχυσαν τις διμερείς σχέσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας, ιδιαίτερα στον αμυντικό τομέα.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Τουρκία υποστηρίζει πρωτοβουλίες για ειρήνευση σε περιφερειακό επίπεδο και επισήμανε ότι οι προσπάθειες θα είναι επιτυχημένες μόνο εφόσον το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις του.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις