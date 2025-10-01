Ερντογάν για F-35: «Υπενθύμισα στον Τραμπ ότι δώσαμε χρήματα – Παρακολουθούμε τι θα γίνει»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα μαχητικά F-35, τονίζοντας ότι υπενθύμισε στον Τραμπ πως η Τουρκία έχει καταβάλει χρήματα για τα αεροσκάφη. Παρά τη συνάντηση, δεν υπήρξαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την άρση των κυρώσεων CAATSA ή την απελευθέρωση της πώλησης των F-35 στην Τουρκία.

Η δήλωση του Ερντογάν έγινε μετά τη δεξίωση για την έναρξη της νέας νομοθετικής περιόδου στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Ο πρόεδρος σημείωσε: «Υπενθύμισα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ ότι δώσαμε χρήματα για τα αεροσκάφη F-35. Παρακολουθούμε τι θα συμβεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γενική συνέλευση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνεδρίασή της, σηματοδοτώντας την έναρξη του τέταρτου νομοθετικού έτους της 28ης περιόδου, μετά από σχεδόν δύο και μισό μήνες διακοπής.

Στη δεξίωση που παρατέθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής Νουμάν Κουρτουλμούς για την έναρξη του νέου νομοθετικού έτους, παραβρέθηκαν ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, ο αρχηγός των Γκρίζων Λύκων Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο πρόεδρος του İYİ Κόμματος Μουσαβάτ Ντερβίσογλου, η αντιπρόεδρος της TBMM και βουλευτής του Βαν Περβίν Μπουλντάν, καθώς και άλλα μέλη του κοινοβουλίου.