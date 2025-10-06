Τηλεφωνική επικοινωνία του Πούτιν με τον Νετανιάχου: Στο επίκεντρο το σχέδιο Τραμπ για τη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν τη Δευτέρα 6/10 ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε απόψε το Κρεμλίνο.

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν επίσης ενδιαφέρον για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και για την σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κρεμλίνου:

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Κράτους του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου

Συζητήθηκαν λεπτομερώς οι τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του σχεδίου που πρότεινε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ για την ομαλοποίηση της κατάστασης στη Γάζα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσε την αμετάβλητη θέση της Ρωσίας υπέρ μιας συνολικής λύσης του παλαιστινιακού ζητήματος με βάση το διεθνές δίκαιο.

Πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με άλλα περιφερειακά θέματα. Συγκεκριμένα, εκφράστηκε ενδιαφέρον για την εξεύρεση διαπραγματευτικών λύσεων για την κατάσταση γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και για την περαιτέρω σταθεροποίηση στη Συρία.

Την παραμονή των γενεθλίων του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ του εξέφρασε τις καλύτερες ευχές του. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ρωσίας ευχήθηκε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον ισραηλινό λαό για την έλευση της εβραϊκής γιορτής του Σουκότ.