Η Ιταλία θρηνεί την απώλεια του σπουδαίου τραγουδοποιού Τζίνο Πάολι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 91 ετών. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το ιταλικό τραγούδι, το οποίο υπηρέτησε με απαράμιλλο πάθος.

Ποιος ήταν ο Τζίνο Πάολι

Γεννημένος έξω από την Τεργέστη, ο κορυφαίος δημιουργός πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γένοβα, την πόλη που τον ενέπνευσε βαθιά.

Οι ρίζες και οι εμπειρίες του από τις περιοχές αυτές διαμόρφωσαν την καλλιτεχνική του ταυτότητα και σφράγισαν τη μακρόχρονη πορεία του.

Ως κορυφαίος εκπρόσωπος της «γενοβέζικης σχολής», ο Τζίνο Πάολι σφράγισε την ιταλική μουσική με διαχρονικές επιτυχίες όπως το «Sapore di sale» και το «Il cielo in una stanza». Η πορεία του ξεκίνησε το 1959 και για πάνω από έξι δεκαετίες παρέμεινε ένας από τους απόλυτους πρωταγωνιστές της εγχώριας και διεθνούς σκηνής.

Το 1963 η ζωή του σημαδεύτηκε από μια απόπειρα αυτοκτονίας, από την οποία σώθηκε ως εκ θαύματος όταν η σφαίρα σταμάτησε στο περικάρδιο.

Παρά το σοβαρό περιστατικό, κατάφερε να ανακάμψει και να συνεχίσει μια καριέρα γεμάτη ένταση, συναίσθημα και μεγάλες καλλιτεχνικές προκλήσεις.

Στην προσωπική του διαδρομή ξεχώρισαν οι θυελλώδεις δεσμοί του με την ηθοποιό Στεφάνια Σαντρέλι και τη σπουδαία τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι.