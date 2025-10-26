«Θετικό πλαίσιο» στις εμπορικές συμφωνίες Κίνας – ΗΠΑ πριν τη συνάντηση Τραμπ και Σι

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ στη Μαλαισία το σαββατοκύριακο επέτρεψαν να δημιουργηθεί καλό κλίμα ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ.

«Θα χαρακτήριζα (αυτή τη συζήτηση) εποικοδομητική, διεξοδική και εις βάθος. Μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και να προετοιμαστούμε για τη συνάντηση των ηγετών σε ένα πολύ θετικό πλαίσιο», δήλωσε ο Μπέσεντ σε δημοσιογράφους στην Κουάλα Λουμπούρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόνισε επίσης ότι η τελική απόφαση για παράταση ή μη της εμπορικής ανακωχής Ουάσινγκτον-Πεκίνου εναπόκειται «στον πρόεδρο Τραμπ», που προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον Σι την Πέμπτη στη Νότια Κορέα.