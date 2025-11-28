Ως μέρος της Ρωσίας είναι έτοιμος να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό να επιτύχει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, την Παρασκευή.

Επιπλέον, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρόταση του Τραμπ για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία επρόκειτο να μεταφερθεί στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν από τον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, κατά την επίσκεψή τους στη Μόσχα.

Το σχέδιο αναγνώρισης εδαφών, το οποίο παραβιάζει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, που συζητήθηκε πρόσφατα, είναι πιθανό να προχωρήσει παρά τις ανησυχίες μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.

Μια καλά πληροφορημένη πηγή δήλωσε: «Είναι όλο και πιο σαφές ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή θέση. Λένε ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

Την Πέμπτη (27.11.2025), ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ότι η νομική αναγνώριση της Κριμαίας και των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ ως ρωσικών εδαφών από τις ΗΠΑ θα είναι ένα από τα βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο ειρήνης του Αμερικανού προέδρου.