Τελ Αβίβ: “Ευχαριστούμε” – Το τεράστιο πανό σε παραλία που καλωσορίζει τον Ντόναλντ Τραμπ

Με ένα τεράστιο πανό που γράφει “Ευχαριστούμε“, απλωμένο σε παραλία του Τελ Αβίβ, θέλησαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους οι πολίτες του Ισραήλ, στον Ντόναλντ Τραμπ για την συμφωνία της κατάπαυσης του πυρός.

Το πανό δίπλα από την λέξη «Ευχαριστούμε» βρίσκεται ένα περίγραμμα του προφίλ του Τραμπ με μπλε και κίτρινο χρώμα (Ισραηλινή σημαία). Γράφει επίσης τη λέξη «σπίτι» στα αγγλικά και τα εβραϊκά.

Ο Τραμπ πρόκειται να προσγειωθεί στο Ισραήλ τις επόμενες ώρες για να εορτάσει τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την επιστροφή των υπόλοιπων 48 ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

Τα αεροπλάνα που προσγειώνονται στο Ισραήλ συχνά πετούν πάνω από την παραλία του Τελ Αβίβ καθώς πλησιάζουν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, επομένως ο πρόεδρος ίσως μπορέσει να το δει μέσα από το Air Force One.