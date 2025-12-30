Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Τατιάνα Σλόσμπεργκ: Πέθανε στα 35 της η εγγονή του Τζον Κένεντι – Νοσηλευόταν μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της

Είχε διαγνωστεί με μια σπάνια μορφή λευχαιμίας

Τατιάνα Σλόσμπεργκ: Πέθανε στα 35 της η εγγονή του Τζον Κένεντι – Νοσηλευόταν μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της
Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του 35ου προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, πέθανε σήμερα, λίγες εβδομάδες αφότου αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με μια σπάνια μορφή λευχαιμίας. Ήταν 35 ετών.

Ο θάνατός της ανακοινώθηκε με ανάρτηση της Προεδρικής Βιβλιοθήκης και Μουσείου Τζον Φ. Κένεντι σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Τον Νοέμβριο, με ένα άρθρο της στο New Yorker, η ίδια η Σλόσμπεργκ ανέφερε ότι είχε διαγνωστεί με οξεία μυελογενή λευχαιμία με μια σπάνια μετάλλαξη, ένα είδος καρκίνου του αίματος και του μυελού των οστών.

