Τατιάνα Σλόσμπεργκ: Πέθανε στα 35 της η εγγονή του Τζον Κένεντι – Νοσηλευόταν μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της
Είχε διαγνωστεί με μια σπάνια μορφή λευχαιμίας
Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του 35ου προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, πέθανε σήμερα, λίγες εβδομάδες αφότου αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με μια σπάνια μορφή λευχαιμίας. Ήταν 35 ετών.
Ο θάνατός της ανακοινώθηκε με ανάρτηση της Προεδρικής Βιβλιοθήκης και Μουσείου Τζον Φ. Κένεντι σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.
Τον Νοέμβριο, με ένα άρθρο της στο New Yorker, η ίδια η Σλόσμπεργκ ανέφερε ότι είχε διαγνωστεί με οξεία μυελογενή λευχαιμία με μια σπάνια μετάλλαξη, ένα είδος καρκίνου του αίματος και του μυελού των οστών.
