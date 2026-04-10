Τα βλέμματα του πλανήτη στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν – Οι δυο όροι που θέτει η Τεχεράνη για να κάτσει στο τραπέζι

Το Πακιστάν ετοιμάζεται σήμερα να υποδεχθεί τις αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ για συνομιλίες που θα κρίνουν το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η συμμετοχή των Ιρανών φυσικά είναι αβέβαιη, καθώς όπως έχουν τονίσει θα πρέπει πρώτα να σταματήσουν τα ισραηλινά πλήγμα στον Λίβανο. Μάλιστα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν μπορούν να ξεκινήσουν μέχρι να εκπληρωθούν δύο βασικές προϋποθέσεις: η εφαρμογή εκεχειρίας στον Λίβανο και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

«Δύο από τα μέτρα που συμφωνήθηκαν αμοιβαία μεταξύ των μερών δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί: η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων», έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε μια ανάρτηση στο X για να προσθέσει: «Αυτά τα δύο ζητήματα πρέπει να εκπληρωθούν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων».

«Η διεξαγωγή συνομιλιών με στόχο να δοθεί τέλος στον πόλεμο εξαρτάται από τον σεβασμό από τις ΗΠΑ των δικών τους δεσμεύσεων σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, κυρίως στον Λίβανο», δήλωσε ο Ισμαήλ Μπαγαεΐ, εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Ο Βανς αναχώρησε για το Πακιστάν και προειδοποίησε το Ιράν: Μη δοκιμάσουν να παίξουν μαζί μας

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει «αρκετά σαφείς οδηγίες» για το πώς να προσεγγίσει κανείς τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, προσθέτοντας ότι «ανυπομονεί» για τις συνομιλίες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από το ταξίδι του στο Πακιστάν, ο αντιπρόεδρος Βανς δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη θα είναι «θετικές».

«Ανυπομονούμε για τη διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι θα είναι θετική», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους στον αεροδιάδρομο πριν από την αναχώρησή του. «Όπως είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε σίγουρα πρόθυμοι να τους τείνουμε το χέρι ανοιχτό. Αν προσπαθήσουν να μας εκμεταλλευτούν, τότε θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι και τόσο δεκτική».

Πακιστάν: Φρούριο το Ισλαμαμπάντ

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, το Ισλαμαμπάντ έχει μεταμορφωθεί σχεδόν σε πόλη-φάντασμα, καθώς για δύο ημέρες –χθες Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή– κηρύχθηκε αργία. Το πολυτελές ξενοδοχείο που αναμένεται να υποδεχθεί τις αποστολές έχει αδειάσει από τη συνήθη πελατεία του.

Έως και 10.000 μέλη προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού και της αστυνομίας, έχουν επιφορτιστεί παράλληλα με πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών με την ασφάλεια των συνομιλιών. Ήδη οι αρχές έχουν κηρύξει τοπική αργία για να ελαχιστοποιήσουν την μετακίνηση των κατοίκων, ενώ έχει οριοθετηθεί μια ‘κόκκινη ζώνη’ υψηλής ασφάλειας, στην οποία περιλαμβάνονται βασικά κυβερνητικά κτίρια και ξένες πρεσβείες.

Οι συνομιλίες αναμένεται να λάβουν χώρα σε ξενοδοχείο στη ζώνη αυτή, το οποίο έχει ήδη εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας. Ομάδες ασφαλείας από τις συμμετέχουσες χώρες έχουν φθάσει στην πόλη και συντονίζονται στενά με τις πακιστανικές αρχές.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής στο Πακιστάν για συνομιλίες αύριο, Σάββατο, με το Ιράν, έχοντας μαζί του τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.