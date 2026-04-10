Τζέι Ντι Βανς: Αναχώρησε για το Πακιστάν προειδοποιώντας το Ιράν να μην προσπαθήσει να «παίξει» με τις ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει «αρκετά σαφείς οδηγίες» για το πώς να προσεγγίσει κανείς τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, προσθέτοντας ότι «ανυπομονεί» για τις συνομιλίες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από το ταξίδι του στο Πακιστάν, ο αντιπρόεδρος Βανς δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη θα είναι «θετικές».

«Ανυπομονούμε για τη διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι θα είναι θετική», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους στον αεροδιάδρομο πριν από την αναχώρησή του. «Όπως είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε σίγουρα πρόθυμοι να τους τείνουμε το χέρι ανοιχτό. Αν προσπαθήσουν να μας εκμεταλλευτούν, τότε θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι και τόσο δεκτική».

Ο Τραμπ ζητάει από τον Βανς να βρει τρόπο απεμπλοκής από τον πόλεμο

Τρόπο απεμπλοκής από τον πόλεμο με το Ιράν ψάχνει ο Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας βοήθεια από τον Τζέι Ντι Βανς, λίγο πριν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναχωρήσει για το Πακιστάν προκειμένου να συμμετάσχει στις κρίσιμες ειρηνευτικές συνομιλίες, με τις κύριες συναντήσεις να πραγματοποιούνται το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου.

Ο Βανς διαχρονικά εμφανίζεται σκεπτικιστής απέναντι σε στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό και έχει εκφραστεί ανοιχτά κατά της προοπτικής αποστολής στρατευμάτων σε πολέμους χωρίς σαφές τέλος.

Ο Βανς συνοδεύεται από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε τρεις γύρους έμμεσων διαπραγματεύσεων με Ιρανούς αξιωματούχους.

Ο Λευκός Οίκος έχει δώσει ελάχιστες λεπτομέρειες για το αν θα είναι άμεσες ή έμμεσες οι συνομιλίες ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές συγκεκριμένες προσδοκίες για τη συνάντηση.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, αν και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, πληροφορίες θέλουν επικεφαλής να είναι ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε βασικό συνομιλητή με την Ουάσινγκτον, ειδικά μετά τις απώλειες ηγετικών στελεχών του καθεστώτος από τις πρόσφατες επιθέσεις.

Το Πακιστάν έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες σε βασικό μεσολαβητή ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον. Η Ισλαμαμπάντ διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην επίτευξη της εκεχειρίας δύο εβδομάδων, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες.

“Δρακόντεια” τα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ

Σύμφωνα με πακιστανικές πηγές ασφαλείας που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο dpa, οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ ξεκινούν σήμερα με προκαταρκτικές συζητήσεις μεταξύ ειδικών. Η κύρια συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Μεγάλο Σάββατο, ενώ οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να παραταθούν έως την Κυριακή, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Περίπου 10.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ανάμεσά τους στρατιώτες, αστυνομικοί και πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών, έχουν αναλάβει την προστασία των συνομιλιών. Οι αρχές έχουν κηρύξει τοπική αργία για να περιορίσουν τις μετακινήσεις των κατοίκων, ενώ έχει δημιουργηθεί μια «κόκκινη ζώνη» υψηλής ασφάλειας που περιλαμβάνει κυβερνητικά κτίρια και ξένες πρεσβείες.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να διεξαχθούν σε ξενοδοχείο εντός της ζώνης αυτής, το οποίο έχει ήδη εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας. Ομάδες ασφαλείας από τις συμμετέχουσες χώρες έχουν φθάσει στην πόλη και συνεργάζονται στενά με τις πακιστανικές αρχές.

Το Πακιστάν προετοιμάζεται να υποδεχθεί τις αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την τρίτη ημέρα της εκεχειρίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η συμμετοχή των Ιρανών παραμένει αβέβαιη μετά τα ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν περισσότερους από 300 θανάτους στον Λίβανο την Τετάρτη, γεγονός που απειλεί την εύθραυστη εκεχειρία.

Τα πλήγματα αυτά, τα πιο πολύνεκρα στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, καθιστούν «τις διαπραγματεύσεις ανούσιες», όπως δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.