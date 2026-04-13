Τα τρία σενάρια που εξετάζει ο Τραμπ για το Ιράν μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Τρία σενάρια φαίνεται να εξετάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ που ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας 13/4 και τον οποίο είχε προαναγγείλει.

Σύμφωνα με την Dailly Mail στην κορυφή των επιλογών που εξετάζονται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ είναι η πλήρης επανέναρξη της εκστρατείας βομβαρδισμών, αν και αξιωματούχοι λένε ότι ο Τραμπ διστάζει να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή.

Ο Τραμπ μπορεί επίσης να επιλέξει μόνος του έναν προσωρινό αποκλεισμό, καθώς προσπαθεί να πιέσει την Τεχεράνη να προχωρήσει σε μια συμφωνία, δήλωσαν αξιωματούχοι στην Wall Street Journal.

Σε μια νέα ανάρτηση στο Truth Social τη Δευτέρα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι 158 ιρανικά πολεμικά πλοία είχαν «εξαφανιστεί εντελώς» και τώρα βρίσκονται στον πυθμένα της θάλασσας, ενώ παράλληλα εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση στα εναπομείναντα πλοία ταχείας επίθεσης της Τεχεράνης.

«Αν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει κοντά στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ αμέσως, χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών σε σκάφη στη θάλασσα», έγραψε. «Είναι γρήγορο και βάναυσο». Ο Τραμπ επιθυμεί να βρει μια ειρηνική λύση, παρόλο που δεσμεύτηκε να αποκλείσει το Στενό, με το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να αναλαμβάνει τον έλεγχο της ναυτιλίας στις 10 π.μ. ET. «Δεν θα ήθελα να το κάνω, αλλά είναι το νερό τους, οι μονάδες αφαλάτωσης, οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία είναι πολύ εύκολο να πληγούν», δήλωσε ο Τραμπ στην Μαρία Μπαρτιρόμο του Fox την Κυριακή.

Το Ιράν λαμβάνει μόνο το 2 έως 3 τοις εκατό του νερού του από την αφαλάτωση, αλλά περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Αραβική Χερσόνησο εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τις μονάδες αφαλάτωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων των ΗΠΑ, Κατάρ, Κουβέιτ και Σαουδικής Αραβίας.

Τι αναφέρουν ειδικοί για αντίπονα στις υποδομές αφαλάτωσης του Κόλπου

Ένα αντίποινα από το Ιράν στις υποδομές αφαλάτωσης του Κόλπου, σύμφωνα με ειδικούς στην Daily Mail, θα μπορούσε να προκαλέσει μια κατάρρευση νερού «Ημέρας Μηδέν» σε όλη την περιοχή μέσα σε λίγες μέρες. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα επιβάλουν τον αποκλεισμό στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα ανατολικά του Στενού του Ορμούζ και ότι θα ισχύει για όλη την κυκλοφορία πλοίων.ανεξαρτήτως σημαίας.

Σε σημείωμα προς τους ναυτικούς τη Δευτέρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε: «Οποιοδήποτε σκάφος εισέρχεται ή αποχωρεί από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια υπόκειται σε αναχαίτιση, εκτροπή και κατάληψη». «Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει την ουδέτερη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ από ή προς μη ιρανικούς προορισμούς». Ο αποκλεισμός «περιλαμβάνει ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των λιμένων και των τερματικών σταθμών πετρελαίου», ανέφερε το σημείωμα, προσθέτοντας ότι θα επιτρέπονται ανθρωπιστικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ιατρικών εφοδίων και άλλων βασικών αγαθών, υπό την επιφύλαξη επιθεώρησης.

Ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία που αναχωρούν ή επιδιώκουν να…να δέσουν σε ιρανικά λιμάνια εκατέρωθεν του Στενού του Ορμούζ.

Ο Τραμπ παραμένει εξοργισμένος αφότου ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς επέστρεψε με άδεια χέρια από τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ, καθώς οι Ιρανοί αρνήθηκαν κατηγορηματικά να καταλήξουν σε συμφωνία.

Οι συνομιλίες κατέρρευσαν αφότου το Ιράν αρνήθηκε να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν χαρακτηρίσει ως την κορυφαία προτεραιότητά τους σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Τραμπ βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Να επανεκκινήσει έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας και να διακινδυνεύσει να εξαντλήσει τα αμερικανικά πυρομαχικά, ενώ παράλληλα να εξοργίσει τη βάση του· ή να αποσύρει τα πυρομαχικά του ενώ το καθεστώς του Ιράν παραμένει όρθιο, οι πυρηνικές του φιλοδοξίες άθικτες και η απειλή να κρέμεται πάνω από το Ορμούζ.

Ο Πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος θα προκαλέσει οικονομική αναταραχή, με προειδοποιήσεις για τον πληθωρισμό καθώς το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων πλήττει τις αμερικανικές οικογένειες στα πρατήρια καυσίμων.

Οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είχαν καταρρεύσει με την εκεχειρία, σημείωσαν άνοδο περίπου 8% τη Δευτέρα, με τα βασικά συμβόλαια WTI και Brent να ξεπερνούν τα 100 δολάρια το βαρέλι.

«Η συμβουλή μου προς τους ανθρώπους του Λευκού Οίκου με τους οποίους έχω μιλήσει είναι να ασφαλίσουν το Στενό με κάθε κόστος και αμέσως, ως ζήτημα οικονομικής, εθνικής και παγκόσμιας ασφάλειας», δήλωσε ο Στιβ Μουρ, οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ.

«Έχουμε τη δύναμη να προστατεύσουμε τη ροή των διεθνών«εμπορικές συναλλαγές και πρέπει να το χρησιμοποιήσουν. Διαφορετικά, ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να βυθιστεί σε μια παγκόσμια ύφεση», δήλωσε ο Μουρ στην εφημερίδα Journal.

Η κυκλοφορία μέσω του Πορθμού έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό από την έναρξη του πολέμου, με το Ιράν να επιτρέπει τη διέλευση μόνο ορισμένων πλοίων που εξυπηρετούν φιλικές χώρες όπως η Κίνα.

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από την προθεσμία, παρέμενε ασαφές πώς θα την εφάρμοζε στην πραγματικότητα ο αμερικανικός στρατός.

«Ο αποκλεισμός θα επιβληθεί αμερόληπτα κατά πλοίων όλων των εθνών που εισέρχονται ή αποπλέουν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιρανικών λιμένων στον Αραβικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν», δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα εμποδίζουν τα πλοία που διέρχονται από το Στενό από και προς μη ιρανικά λιμάνια, πρόσθεσε.

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι στόχος του είναι να καθαρίσει το Στενό από τις νάρκες και να το ανοίξει ξανά για όλα τα πλοία, αλλά ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να επωφεληθεί από τον έλεγχο της πλωτής οδού.

Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία χαρακτήρισε τον αποκλεισμό ως εγκληματική πράξη πειρατείας και προειδοποίησε: «Εάν απειληθεί η ασφάλεια των λιμένων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα ύδατα του Περσικού Κόλπου και της Αραβικής Θάλασσας, κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο και…»η Αραβική Θάλασσα θα είναι ασφαλής.

Η Κίνα, η μεγάλη δύναμη αντίπαλος της Ουάσινγκτον και ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες πετρελαίου του Ιράν, καταδίκασε επίσης το σχέδιο.

«Το Στενό του Ορμούζ είναι μια σημαντική διεθνής εμπορική οδός για αγαθά και ενέργεια και η διατήρηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της απρόσκοπτης ροής του είναι προς το κοινό συμφέρον της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, προτρέποντας το Ιράν και τις ΗΠΑ να μην αναζωπυρώσουν τον πόλεμο.

Η Ρωσία, ο κύριος διεθνής σύμμαχος του Ιράν, δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα επισκεφθεί τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο την Τρίτη και την Τετάρτη αυτής της εβδομάδας.

Η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, της οποίας το ΝΑΤΟΟι σύμμαχοι έχουν επανειλημμένα επικριθεί από τον Τραμπ για την απροθυμία τους να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο, λέγοντας ότι ο σχεδιαζόμενος ναυτικός αποκλεισμός «δεν έχει νόημα».

«Είναι ένα ακόμη επεισόδιο σε όλη αυτή την καθοδική πορεία στην οποία έχουμε παρασυρθεί», είπε.

Και σε ραδιοφωνική συνέντευξη του BBC, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η Βρετανία δεν θα συμμετάσχει στον αποκλεισμό, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν σύρεται» στον πόλεμο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία και η Βρετανία θα φιλοξενήσουν μια διάσκεψη με χώρες που είναι έτοιμες να συμμετάσχουν σε μια «ειρηνική πολυεθνική αποστολή» για την ασφάλεια του Στενού, αλλά θα είναι «αυστηρά αμυντική».και λειτουργεί μόνο όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Το Πακιστάν, το οποίο φιλοξένησε τις αποτυχημένες συνομιλίες του Σαββατοκύριακου, δήλωσε ότι ελπίζει να συνεχίσει να διευκολύνει τον διάλογο και κάλεσε και τις δύο πλευρές να τηρήσουν την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας της Τεχεράνης στην Ισλαμαμπάντ, δήλωσε ότι η χώρα «δεν θα υποκύψει σε καμία απειλή», ενώ ο αρχηγός του ναυτικού Σαχράμ Ιρανί χαρακτήρισε τον αποκλεισμό του Τραμπ «γελοίο».

Το Στενό δεν ήταν το μόνο σημείο τριβής που απειλούσε να τορπιλίσει τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν και το Ιράν ανταπέδωσε επιτιθέμενο σε πόλεις του Κόλπου και του Ισραήλ.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία στην Ισλαμαμπάντ -με επικεφαλής τον Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ- ήταν απογοητευμένη από την άρνηση του Ιράν να εγκαταλείψει αυτό που επιμένει ότι είναι ένα πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η Ρωσία έχει προσφερθεί να φυλάξει με ασφάλεια το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας.

«Η προσφορά ισχύει ακόμη, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ο Βανς δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Ισλαμαμπάντ ότι η Ουάσινγκτον είχε κάνει στην Τεχεράνη την «τελική και καλύτερη προσφορά» της, προσθέτοντας: «Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα την αποδεχτούν».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, δήλωσε: «Ο πρόεδρος έχει ήδη διατάξει…»ναυτικό αποκλεισμό στο Στενό του Ορμούζ, τερματίζοντας τον ιρανικό εκβιασμό, και διατηρώντας σοφά όλες τις πρόσθετες επιλογές στο τραπέζι.