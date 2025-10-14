Συρία: Πρώτη δημόσια εμφάνιση του Αχμέντ αλ Σάραα σε ΜΜΕ των ΗΠΑ – Το on air φλερτ με την δημοσιογράφο του CBS

Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η συνέντευξη του νέου ηγέτη της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάραα, στην πρώτη του εμφάνιση σε αμερικάνικο ΜΜΕ.

Ο πρώην καταζητούμενος και μέλος της Αλ Κάϊντα μίλησε στα “60 Minutes” με την δημοσιογράφο του CBS, Μάργκαρετ Μπρέναν, με πολλούς να βλέπουν ένα… φλερτ να εξελίσσεται σε live μετάδοση. H δημοσιογράφος υπενθύμισε στον ηγέτη της Συρίας πως, κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Μάιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον είχε χαρακτηρίσει “όμορφο, σκληρό” και με “ισχυρό παρελθόν“.

Ο ηγέτης της Συρίας χαμογέλασε και είπε στη δημοσιογράφο: “Έχετε καμία αμφιβολία για αυτό;” Bro thought 60 Minutes was a dating show 🤣 pic.twitter.com/xj6qPEK48u— Xumas (@xumas_iq) October 13, 2025

Η δημοσιογράφος, αν και φάνηκε αμήχανη στην αρχή, διατήρησε την ψυχραιμία της και επανέφερε αμέσως τη συζήτηση στο θέμα:

“Δεν έχω καμία αμφιβολία για το ισχυρό παρελθόν σας» είπε «αλλά είναι εξαιτίας αυτού του παρελθόντος για το οποίο χαρακτηριστήκατε ως τρομοκράτης από την αμερικανική κυβέρνηση”, του είπε.

Η δημοσιογράφος τού υπενθύμισε πως, “μέχρι πριν από λίγους μήνες, υπήρχε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι σας”. Ο αλ Σάρα απάντησε ότι:

“Θα ήταν σπατάλη – άσκοπα ξοδεμένα χρήματα. Μιλάμε για 25 χρόνια πριν. Ήμουν 17 ή 18 ετών. Το επίπεδο συνειδητοποίησης που έχεις τότε δεν είναι το ίδιο με αυτό που έχεις σήμερα”.

Η δημοσιογράφος επέμενε αρκετά στο παρελθόν του θυμίζοντας του τον ρόλο του ως ηγέτη της Τζαμπάτ Αλ Νούσρα μιας ομάδας που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία.

Αυτή θεωρείται η πρώτη μεγάλη εμφάνιση του νέου ηγέτη της Συρίας μετά την ανάληψη της εξουσίας στη Συρία.