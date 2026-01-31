Συρία: Εμπόδιο από την Τουρκία στην αποστολή βοήθειας στο Κομπάνι

Αυτοκινητοπομπή που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς το Κομπάνι στη Συρία σταμάτησε από τις τουρκικές αρχές, οι οποίες δεν επέτρεψαν τη διέλευσή της στα σύνορα.

Το Κομπάνι, πόλη με πλειοψηφία Κούρδων στη βόρεια Συρία, παραμένει περικυκλωμένο από τον συριακό στρατό και δεν μπόρεσε να παραλάβει την απαιτούμενη βοήθεια, παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες, Παρασκευή, ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους της Συρίας. Την κατάσταση κατήγγειλαν σήμερα (31/1/2026) μη κυβερνητικές οργανώσεις και η Τουρκάλα βουλευτής Ανταλέτ Κάγια, που συνοδεύει την αυτοκινητοπομπή.

«Τα φορτηγά περιμένουν ακόμη σε έναν σταθμό στον αυτοκινητόδρομο. Θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις σήμερα και ελπίζουμε να μπορέσουν να περάσουν από το συνοριακό πέρασμα Μουρσιτπινάρ», δήλωσε η βουλευτής του φιλοκουρδικού κόμματος DEM στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Είκοσι πέντε φορτηγά με νερό, γάλα, βρεφικές τροφές και κουβέρτες που συγκεντρώθηκαν στο Ντιγιάρμπακιρ δεν έλαβαν άδεια να περάσουν τα σύνορα, σύμφωνα με την Πλατφόρμα αλληλεγγύης και προστασίας του Ντιγιάρμπακιρ. Η πλατφόρμα καταδίκασε την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας ως απαράδεκτη τόσο από ανθρωπιστική όσο και ηθική σκοπιά.

Οι κάτοικοι του Κομπάνι είχαν νωρίτερα δηλώσει ότι η πόλη στερείται τροφίμων, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς πλήθος ανθρώπων έχει καταφύγει εκεί για να γλιτώσει από την προέλαση του συριακού στρατού, που σύμφωνα με τις κουρδικές δυνάμεις επιβάλλει «πολιορκία».

Ο συνοριακός σταθμός Μουρσιτπινάρ, απέναντι από το Κομπάνι, παραμένει κλειστός από το 2016, αν και έχει ανοίξει προσωρινά στο παρελθόν για ανθρωπιστική βοήθεια. Το φιλοκουρδικό DEM και το μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης CHP ζήτησαν από κοινού το άνοιγμά του για να αποφευχθεί ανθρωπιστική κρίση, ενώ οι τουρκικές αρχές προτείνουν εναλλακτικά το πέρασμα από τον Οντζουπινάρ, 181 χιλιόμετρα μακριά.

Η Ανταλέτ Καγιά επισήμανε πως δεν πρόκειται μόνο για ζήτημα απόστασης, αλλά για την εξασφάλιση ότι η βοήθεια θα φτάσει στο Κομπάνι και δεν θα ανακατευθεί αλλού από τη Δαμασκό.

Παράλληλα, την Παρασκευή ανακοινώθηκε συμφωνία μεταξύ Δαμασκού και Κούρδων της Συρίας για σταδιακή ενσωμάτωση των δυνάμεων της κουρδικής αυτόνομης περιοχής στο συριακό κράτος, συμφωνία που χαιρετίστηκε από ΗΠΑ και Γαλλία. Ωστόσο, το Κομπάνι παραμένει περικυκλωμένο μέχρι να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.