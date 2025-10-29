Συντριβή ελικοπτέρου διάσωσης στο Έβερεστ – Ανασύρθηκε ζωντανός ο πιλότος (βίντεο+φωτογραφίες)

Συντριβή ελικοπτέρου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης ορειβατών, στο Έβερεστ, εν μέσω έντονων χιονοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, ένα μικρό ιδιωτικό ελικόπτερο που πετούσε προς ένα στρατόπεδο βάσης του Έβερεστ για τη διάσωση εγκλωβισμένων πεζοπόρων συνετρίβη καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, Γκιανέντρα Μπουλ.

A helicopter has crashed in Labuche near the Everest Base Camp. It has been reported that only the captain was on board the helicopter and he is safe.

The helicopter with the call sign 9N-AMS of Altitude Air. #nepal #EBC pic.twitter.com/6MP94QZaTN— TheBikalShrestha (@BikShrestha) October 29, 2025

Σύμφωνα με το CNN, ο πιλότος επέζησε και αργότερα διασώθηκε, όμως δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν τελικά οι πεζοπόροι είχαν την ίδια μοίρα.

Everest base camp орох замд Lobuche гээд газар байдын. Тэнд буух гэж явсан нисдэг тэрэг осолджээ. Би яаг ийм осолтой таарч билээ 😬 Азаар зорчигчгүй явсан байна. Нисгэгч нь эсэн мэнд гарч 🙏 pic.twitter.com/zyNjikuYSm October 29, 2025

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, φαίνεται η πτώση του ελικοπτέρου και η διάσωση του πιλότου.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τουρίστες αποκλεισμένοι στην περιοχή του Έβερεστ.

WATCH: Rescue helicopter crashes in Lobuche Mountain, Khumbu, Nepal during Everest Region mission — pilot rescued



pic.twitter.com/wNdwBRjinY October 29, 2025

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, οι αρχές του Νεπάλ και της Κίνας έκλεισαν για σήμερα την πρόσβαση για ορειβάτες στην περιοχή του Έβερεστ.

Στις αρχές Οκτωβρίου, μια χιονοθύελλα είχε αποκλείσει εκατοντάδες πεζοπόρους κοντά στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ. Όλοι διασώθηκαν μέσα από μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση που διήρκεσε αρκετές ημέρες σε συνθήκες υπό το μηδέν.

Στη Νεπάλ, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις.