ΔΙΕΘΝΗ

Συντριβή ελικοπτέρου διάσωσης στο Έβερεστ – Ανασύρθηκε ζωντανός ο πιλότος (βίντεο+φωτογραφίες)

Επιχειρούσε εν μέσω έντονων χιονοπτώσεων

Συντριβή ελικοπτέρου διάσωσης στο Έβερεστ – Ανασύρθηκε ζωντανός ο πιλότος (βίντεο+φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Συντριβή ελικοπτέρου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης ορειβατών, στο Έβερεστ, εν μέσω έντονων χιονοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, ένα μικρό ιδιωτικό ελικόπτερο που πετούσε προς ένα στρατόπεδο βάσης του Έβερεστ για τη διάσωση εγκλωβισμένων πεζοπόρων συνετρίβη καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, Γκιανέντρα Μπουλ.

Σύμφωνα με το CNN, ο πιλότος επέζησε και αργότερα διασώθηκε, όμως δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν τελικά οι πεζοπόροι είχαν την ίδια μοίρα.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, φαίνεται η πτώση του ελικοπτέρου και η διάσωση του πιλότου.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τουρίστες αποκλεισμένοι στην περιοχή του Έβερεστ.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, οι αρχές του Νεπάλ και της Κίνας έκλεισαν για σήμερα την πρόσβαση για ορειβάτες στην περιοχή του Έβερεστ.

Στις αρχές Οκτωβρίου, μια χιονοθύελλα είχε αποκλείσει εκατοντάδες πεζοπόρους κοντά στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ. Όλοι διασώθηκαν μέσα από μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση που διήρκεσε αρκετές ημέρες σε συνθήκες υπό το μηδέν.

Στη Νεπάλ, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις.

