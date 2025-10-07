Καλιφόρνια: Τρεις τραυματίες από συντριβή ελικοπτέρου σε αυτοκινητόδρομο (βίντεο+φωτογραφίες)

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, όταν ελικόπτερο συνετρίβη στο οδόστρωμα, με τρεις ανθρώπους να μεταφέρονται τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το ελικόπτερο που έπεσε σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, παρείχε αεροπορικές ιατρικές υπηρεσίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Additional footage from the scene where a REACH Air Medical helicopter crashed on the eastbound Highway 50 near Howe Avenue in #Sacramento #California.

Three crew members, the pilot, nurse, and paramedic were critically injured when the Airbus H130 helo went down. pic.twitter.com/Rh2n10dbVm— SITREP FUBAR (@sitrepfubar) October 7, 2025

OMG! A REACH medical helicopter crashed on eastbound Highway 50 in Sacramento, California, reports of multiple victims. – Fire department pic.twitter.com/z5zIuzVikB— Tim (@Dragonboy155) October 7, 2025

Η αιτία της συντριβής παραμένει υπό έρευνα, ανέφερε το CBS.

Helicopter Crash



US HWY 50 at 59th St.



Crews responded to a helicopter down on EB US50 West of 59th St. On arrival, 3 victims from the aircraft were located in critical condition. No vehicles were involved, just the helicopter. pic.twitter.com/dXPyGQ5cEl— Sacramento Fire Department (@SacFirePIO) October 7, 2025

Στα πλάνα που βγήκαν στη δημοσιότητα φαίνεται η στιγμή που το ελικόπτερο ξεκίνησε να χάνει ύψος με αποτέλεσμα να πέσει μέσα στον αυτοκινητόδρομο.

Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκαν και οι οδηγοί που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο τη στιγμή που έπεσε το ελικόπτερο.