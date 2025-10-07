Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Καλιφόρνια: Τρεις τραυματίες από συντριβή ελικοπτέρου σε αυτοκινητόδρομο (βίντεο+φωτογραφίες)

Παρείχε ιατρικές υπηρεσίες

DEBATER NEWSROOM

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, όταν ελικόπτερο συνετρίβη στο οδόστρωμα, με τρεις ανθρώπους να μεταφέρονται τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το ελικόπτερο που έπεσε σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, παρείχε αεροπορικές ιατρικές υπηρεσίες.

Η αιτία της συντριβής παραμένει υπό έρευνα, ανέφερε το CBS.

Στα πλάνα που βγήκαν στη δημοσιότητα φαίνεται η στιγμή που το ελικόπτερο ξεκίνησε να χάνει ύψος με αποτέλεσμα να πέσει μέσα στον αυτοκινητόδρομο.

Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκαν και οι οδηγοί που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο τη στιγμή που έπεσε το ελικόπτερο.

