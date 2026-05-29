Σκληρό μήνυμα Μεντβέντεφ στην Ευρώπη: Βρίσκεστε σε πόλεμο με τη Ρωσία – Ο γαλήνιος ύπνος τελείωσε

Σκληρό μήνυμα κατά της Ευρώπης έστειλε με ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Συγκεκριμένα, προχώρησε σε αυτή την κίνηση λίγες ώρες μετά τη συντριβή ρωσικού drone σε πολυκατοικία στη Ρουμανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πολίτες των χωρών της ΕΕ, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι οι αρχές σας έχουν μονομερώς εισέλθει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Να είστε λοιπόν σε εγρήγορση και να μην σας εκπλήσσει τίποτα. Ο γαλήνιος ύπνος τελείωσε. Αλλά ξέρετε ποιον να ρωτήσετε γιατί!» έγραψε.