Σκληρό μήνυμα Μεντβέντεφ στην Ευρώπη: Βρίσκεστε σε πόλεμο με τη Ρωσία – Ο γαλήνιος ύπνος τελείωσε
Τι ανέφερε σε δηλώσεις του
Σκληρό μήνυμα κατά της Ευρώπης έστειλε με ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.
Συγκεκριμένα, προχώρησε σε αυτή την κίνηση λίγες ώρες μετά τη συντριβή ρωσικού drone σε πολυκατοικία στη Ρουμανία.
«Πολίτες των χωρών της ΕΕ, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι οι αρχές σας έχουν μονομερώς εισέλθει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Να είστε λοιπόν σε εγρήγορση και να μην σας εκπλήσσει τίποτα. Ο γαλήνιος ύπνος τελείωσε. Αλλά ξέρετε ποιον να ρωτήσετε γιατί!» έγραψε.
Citizens of EU countries, You should realize your authorities have unilaterally entered into a war with Russia. So be vigilant and don't be surprised by anything. The peaceful sleep is over. But you know who to ask why!— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 29, 2026
